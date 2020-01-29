宏達電31日改居家上班 全公司加強消毒

因應新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，宏達電（2498）今天通知員工，31日改為居家上班，全公司進行加強酒精與漂白水消毒，並暫停同仁至大陸的差旅，改以視訊會議取代。

宏達電董事長王雪紅與執行長梅特在春節期間，非常關心疫情，在密集聯絡後直接指示，為避免有些同仁春節假期旅遊期間，可能到訪過疫區或與帶有感染源的人士有過接觸，31 日所有同仁一律改為居家上班，全公司正在加強酒精消毒與漂白水消毒等措施，31 日全日管制人員進入。

而所有同仁在 2 月 3 日進入公司時，必須現場填寫並繳交「健康聲明表」後，才能搭乘電梯進入辦公區。 並請同仁加入「疾管家」LINE 群組，可以隨時獲得最新的感染快訊及防疫資訊。本人、家屬在兩周內曾經去訪中港澳，或有近距離接觸來自中港澳的親友者，都必須主動向部門主管及員工診所申報，若有上述情形者，可以申請居家上班七天，到湖北省者必須居家檢疫 14 天，居家上班期間必須自主量測體溫，並主動定時向 HTC 員工診所回報當日體溫，期滿後向員工診所申報解除檢疫。

另外也暫停同仁至大陸的差旅，改以視訊會議取代；春節假期後餐廳、健身房及籃球場等公共區域，將繼續關閉至 2 月 9 日，用餐區域雖不開放，廚房照常供餐但改為餐盒外帶供應。