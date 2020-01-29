聯茂湖北並無廠區 公司澄清網路謠言

由於大陸肺炎消息頻傳部分網友整理懶人包將CCL廠商聯茂廠區納入湖北範圍，對此公司澄清，在湖北仙桃並無廠區。

網路謠傳懶人包中錯誤的將聯茂與茂聯皆列湖北仙桃設有廠區，對此公司已經第一時間澄清。

聯茂大陸廠區僅有東莞、無錫、廣州以及新設江西龍南，並無網路謠傳的湖北仙桃廠區。