鴻海集團鄭州園區 春節後延後開工

鴻海集團旗下大陸鄭州廠區今日發布公告，因應地方政策，2020年開工時間暫定2020年2月3日（正月初十），原初四至初八開工的同仁均推遲至初十開工。

鄭州園區公告提到，富士康鄭州科技園全體同仁含iDPBG、玻璃組立、iPEBG綜保區、iPEBG加工區的開工時間從初四至初八的日期一律延後到初十。另開工時間若有變更將依實際情況另行通知。

鴻海今日公告也提到，集團內部已成立「防疫指揮中心」密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。依照集團政策，我們不針對單一廠區及產能狀況發表評論，目前公司正評估各種方式讓全球生產營運持續順利進行。