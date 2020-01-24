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COMPUTEX官方獎項報名開跑 納邊緣運算、智慧物流項目

2020-01-24 08:14聯合報 記者鄒秀明／即時報導

正式邁入第19屆，近年皆有超過百家廠商報名的COMPUTEX官方獎項Best Choice Award（簡稱BC Award），已於日前開放線上報名。TCA（台北市電腦公會）表示，因應Edge AI、5G、IoT、HPC（高效能運算）、電競等數位經濟應用趨勢，BC Award今年新增「邊緣運算」、「智慧物流」、「機器人」等多類報名項目，以符合數位轉型跨界解決方案需求，即日起至4月10日為止，廠商只要登入報名系統，可以不限件數、免費報名，

國際調研機構IDC指出，隨著企業數位轉型愈趨積極，IDC預測2020年全球數位轉型將進入「轉型2.0世代」，企業的數位轉型將從過去專注「數位技術」進入「數據驅動」，其中又以AI最為關鍵。

以台灣市場為例，數位轉型將朝融合式發展走向端雲共生，並全面導向智慧自動化發展，並隨著終端裝置AI能力提升而顯著躍進，包括電腦運算、消費裝置、零售、製造、醫療、能源、汽車、智慧城市等產業都將全面導入AI。IDC並預測，臺灣AI採用率在2021年將達到43%。

BC Award自2002年開辦至今已有18年歷史，順應產業趨勢發展逐步由硬體轉型為應用導向的競賽，2020年因應Edge AI、5G、IoT、HPC（高效能運算）、電競等數位經濟應用趨勢，新增「邊緣運算」、「無人機」、「無人載具」、「機器人」、「智慧物流」、「半導體」、「感測器」、「量子科技」、「直播解決方案」等多類產品報名項目，以符合數位轉型跨界解決方案需求。

TCA表示，今年仍將委託臺灣大學計算機及資訊網路中心執行，籌組全方位評審團，成員包含政府單位、學術界、研究單位、產業領域專家、工業設計等，針對產品的功能獨特性、產品創新性、市場潛力三大指標，評選出得獎產品。並自2019年起，在評審特別獎分設了「中小企業特別獎」及「外商特別獎」，期望透過獎項挖掘潛力特色企業，提供全球買主最佳的採購參考。

IDC機器人電競

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