開卷迎好年／聯發科蔡明介 向將軍學領導

聯發科董事長蔡明介每年在農曆年假期間，都會推薦公司主管閱讀書籍，今年他挑《美軍四星上將教你打造黃金團隊》與《議題思考》這兩本書，期望藉由書中經典案例與概念，讓聯發科同仁們能思考未來如何落實在工作場合，帶領團隊不斷精進。 聯發科董事長蔡明介 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 圖／經濟日報提供 分享 facebook

今年蔡明介推薦《美軍四星上將教你打造黃金團隊：從急診室到NASA都在用的領導策略》與《議題思考：用單純的心面對複雜問題，交出有價值的成果，看穿表象、找到本質的知識生產術》，其中，前者的作者是史丹利．麥克克里斯托（Stanley A. McChrystal）等人，麥克克里斯托是美軍退休四星上將，服役超過34年。

在《美軍四星上將教你打造黃金團隊》的推薦序中，《賈伯斯傳》的作者華特．艾薩克森（Walter Isaacson）盛讚這本書除了精彩有料，也是認識組織變革不可或缺的指引。

《美軍四星上將教你打造黃金團隊》書中提到，這是特遣部隊的轉型故事，首先面臨的課題是舊思維與新挑戰，當環境或對手不斷變化時，該如何戰勝？轉型從個人到團隊，再到「團隊組成的團隊」，指揮機制與團隊機制的區別，在於組織的基本結構，前者奠基在化繁為簡的預測，擅長執行規劃良好的程序，而後者較不那麼有效率，但適應力更好。

書中也指出「共享意識」的概念，極盡所能地公開資訊、改造實體空間，搭配新流程與管理方法，當局勢不可預測時，組織需要臨場反應，讓權力下放，決策的速度與品質都提升，要從「令人歎為觀止的機器」轉變到「令人歎為觀止的有機體」。

《議題思考》的作者是日本雅虎策略長安宅和人，他認為高效率、高產出的職場工作者，並非總是埋頭很快地完成工作，而是動手之前，先用自己的感受與思考，判斷議題重要性、真正的問題，以及哪些是真正有價值且該做的工作？

《議題思考》一書中主張，「解決問題」之前，要先「查明問題」，進行用於確立議題的資訊蒐集，除了接觸第一手資訊、掌握基本資訊，同時卻也不要蒐集過頭或知道過頭。在利用一般做法無法找到議題時，解決方式包括刪減變數等，後續則可分解議題並組排故事線，另外還可圖解故事線，進行分析。