親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
星宇正式起飛
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

開卷迎好年／聯發科蔡明介 向將軍學領導

2020-01-24 02:24經濟日報 記者鐘惠玲╱台北報導

聯發科董事長蔡明介每年在農曆年假期間，都會推薦公司主管閱讀書籍，今年他挑《美軍四星上將教你打造黃金團隊》與《議題思考》這兩本書，期望藉由書中經典案例與概念，讓聯發科同仁們能思考未來如何落實在工作場合，帶領團隊不斷精進。

聯發科董事長蔡明介 （聯合報系資料庫）
聯發科董事長蔡明介 （聯合報系資料庫）
分享
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
分享

今年蔡明介推薦《美軍四星上將教你打造黃金團隊：從急診室到NASA都在用的領導策略》與《議題思考：用單純的心面對複雜問題，交出有價值的成果，看穿表象、找到本質的知識生產術》，其中，前者的作者是史丹利．麥克克里斯托（Stanley A. McChrystal）等人，麥克克里斯托是美軍退休四星上將，服役超過34年。

在《美軍四星上將教你打造黃金團隊》的推薦序中，《賈伯斯傳》的作者華特．艾薩克森（Walter Isaacson）盛讚這本書除了精彩有料，也是認識組織變革不可或缺的指引。

《美軍四星上將教你打造黃金團隊》書中提到，這是特遣部隊的轉型故事，首先面臨的課題是舊思維與新挑戰，當環境或對手不斷變化時，該如何戰勝？轉型從個人到團隊，再到「團隊組成的團隊」，指揮機制與團隊機制的區別，在於組織的基本結構，前者奠基在化繁為簡的預測，擅長執行規劃良好的程序，而後者較不那麼有效率，但適應力更好。

書中也指出「共享意識」的概念，極盡所能地公開資訊、改造實體空間，搭配新流程與管理方法，當局勢不可預測時，組織需要臨場反應，讓權力下放，決策的速度與品質都提升，要從「令人歎為觀止的機器」轉變到「令人歎為觀止的有機體」。

《議題思考》的作者是日本雅虎策略長安宅和人，他認為高效率、高產出的職場工作者，並非總是埋頭很快地完成工作，而是動手之前，先用自己的感受與思考，判斷議題重要性、真正的問題，以及哪些是真正有價值且該做的工作？

《議題思考》一書中主張，「解決問題」之前，要先「查明問題」，進行用於確立議題的資訊蒐集，除了接觸第一手資訊、掌握基本資訊，同時卻也不要蒐集過頭或知道過頭。在利用一般做法無法找到議題時，解決方式包括刪減變數等，後續則可分解議題並組排故事線，另外還可圖解故事線，進行分析。

美軍

延伸閱讀

台灣人很會賺！

傳湖人著眼補強替補控衛 鎖定柯里森、奧古斯丁

艾薩克首節膝傷退場 魔術全員發揮照勝巫師

NBA／兩大主力缺陣 公鹿展現深度擊退魔術

相關新聞

華為5G手機出貨 將贏蘋果

2020-01-23 23:39

開卷迎好年／群創總經理楊柱祥 雙軌轉型走出創新路

2020-01-24 02:34

開卷迎好年／松果購物總經理吳佩雯 打造數位腦袋有撇步

2020-01-24 02:34

開卷迎好年／億光董事長葉寅夫 讀台灣史找奮鬥動力

2020-01-24 02:33

開卷迎好年／台達集團創辦人鄭崇華 文明台灣找回品德力

2020-01-24 02:30

開卷迎好年／和碩董事長童子賢 奇萊前書徜徉山水間

2020-01-24 02:28

開卷迎好年／鴻海集團創辦人郭台銘 開國家發展關鍵處方

2020-01-24 02:26

台積電估2020半導體產業成長8％

2020-01-23 11:17

劉揚偉：鴻海要做三個改變

2020-01-23 00:12

郭台銘投資健康、未來科技 將設創投基金

2020-01-23 00:11

鴻海布局電動車 專注供應鏈

2020-01-23 00:09

鴻海尾牙呼應郭董 對聯橫批 「零到六歲公司養」

2020-01-22 23:55

大立光台中蓋廠 本季動工

2020-01-22 23:07

蘋果送禮 擴大追單台積

2020-01-22 23:02

春聯曝鴻海未來布局 郭台銘：幫鴻海聯繫各產業巨頭

2020-01-22 21:42

鴻海尾牙他最衰「痛失250萬大獎」！郭台銘一聽原因笑場

2020-01-22 20:48

郭台銘：劉揚偉做得比我好 鴻海股價也漲上來

2020-01-22 16:40

肺炎疫情延燒 郭台銘：研商鴻海武漢員工在台視訊遙控

2020-01-22 14:50

鴻海集團眷屬現金獎大加碼 發出4,000萬元獎金

2020-01-22 14:44

矽智財雙尖兵 新年利多助陣

2020-01-22 14:12

不畏疫情、貿易戰 鴻海拚提升EPS

2020-01-22 14:12

摺疊手機新風潮：新日興 新風潮可望帶來新商機

2020-01-22 13:06

鴻海嘉年華飄政治味 郭台銘開玩笑要張菲當2024年總統

2020-01-22 12:50

全文／鴻海嘉年華 董座劉揚偉提3感謝、3不變及3改變

2020-01-22 12:46

郭台銘：將籌組創投公司 佈局未來科技健康事業

2020-01-22 10:36

鴻海今年對聯藏台銘、揚偉關鍵字 橫批「0到6歲公司養」

2020-01-22 09:21

鴻海嘉年華會啟動最高規格防疫機制 派發近4萬個口罩

2020-01-22 08:44

科技指標廠 防疫總動員

2020-01-22 00:54

和碩中、越擴產 英業達攻墨西哥

2020-01-22 00:35

0到6歲公司養 鴻海寶寶可領126萬

2020-01-22 00:35

手機買氣冷 上月大減16％

2020-01-22 00:34

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

星宇首航太夯！乘客瘋狂搶拍照 唯有這事成遺憾

2020-01-24 02:05

「爸你有高興麼～」星宇首航張國煒感性發文 35字感動網友

2020-01-23 10:08

張國煒兩大精準「神決策」 星宇航空今順利開航

2020-01-23 10:05

陳柏惟提春節中火全面停機1天 台電今回「降載迎新年」

2020-01-23 10:05

星宇「綠色乖乖」求保庇 包裝寫3序號原因曝

2020-01-23 15:17

影／星宇航空一飛衝天 燙金首航紀念封送給每位旅客

2020-01-23 12:04

星宇開航遇武漢肺炎繃緊神經 4月6日起天天飛宿霧

2020-01-23 09:49

影／星宇首航張國煒親自送機 合照加簽名收編粉絲的心

2020-01-23 14:02

張國煒：無父親栽培與遺產 不可能造就星宇

2020-01-23 13:18

口罩供不應求 口罩大廠停休春節緊急加班供貨

2020-01-23 03:59

勞工退休金只能領一次？這樣做退休金可一領再領

2020-01-23 10:41

OK便利商店全台近500間門市 啟動foodpanda外送服務

2020-01-23 16:55

星宇航起飛 K董變身機長完成自己開航空公司的夢想

2020-01-23 14:58

過年心酸頓失依靠 遠航員工陳情：盼復飛

2020-01-23 11:59

影／張國煒夢想飛上天 首航致詞感謝父親

2020-01-23 14:34

台積電估2020半導體產業成長8％

2020-01-23 11:17

日商搶攻服務業 三井董事長：台灣非常值得期待

2020-01-23 11:25

影／遠航員工陳情 求政府讓遠航復飛

2020-01-23 12:05

星宇開航 拚當全球前段班

2020-01-23 23:33

粉絲搶合照 K董笑稱該當網紅

2020-01-23 23:18

華為5G手機出貨 將贏蘋果

2020-01-23 23:39

壽險業新政策上路 主力商品與通路將大洗牌

2020-01-23 13:19

春節出遊 金管會提醒投保相關旅遊保險

2020-01-23 11:48

附卡消費交易金額 須通知正卡持有人

2020-01-23 23:51

勞動部「青年職得好評計畫」協助青年釐清職涯優勢

2020-01-23 10:25

台灣一般政府負債連6年改善 中國連5年惡化

2020-01-23 21:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top