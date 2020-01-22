親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一個口罩戴好幾天 急診女醫戳中台人常犯6錯誤

去紅帽！凡任大陸政協相關職務 不得參選國民黨中常委

光電協進會：未來車市場商業模式 賣車轉提供行動服務

2020-01-22 19:03經濟日報 記者張義宮／即時報導

今年CES有惹人注目之一的是SONY推出了一款名為Vision-S的聯網電動概念車。這意味著傳統消費性電子大廠也能跨足車市場， 但也同時揭示了一個問題： 傳統車廠、科技公司如何看待未來車市場商業模式的變革？

光電科技工業協進會表示，大致上總結出一個概念， 未來的車僅作為行動車載即服務的一環。車市場的商業模式從賣車轉變為提供行動服務。

Toyota 在CES所做的展示就是一個指標。Toyota依照無人駕駛 CASE 觀念， 在CES宣示了一個所謂的 紡織城市 （Woven City）的造城計畫， 也藉此宣示未來Toyota會從一家汽車公司，轉型為提供行動服務的公司。

所謂CASE乃指聯網、無人駕駛、分享行動功能、電動化等無人駕駛的四種境界。Toyota擬在日本富士山下的基地， 打造出一座175英畝實驗生活城市。在此城市人車分道， 將快速運輸車道與行人休閒道路分離。

光電科技工業協進會指出，在Toyota的紡織城市計畫裡還展示了幾項行動產品，包括電動先進概念車、自動送貨機器人、電動輪椅等創新產品。更有趣的是Toyota 還發出 Ca l l f o r Innovat ion的號召， 來接收企業之外的創新構想， 更提供風險基金的資助。

另外Toyota 還發表智慧財產授權計畫，提供一系專利授權途徑，包括奈米微粒加工、生醫材料， 和塗料技術， 和電子熱管理技術等。看起來未來這家車廠已經不只在買車或修車， 而是將車轉變為行動服務（ MaaS）， 並在其打造的智慧城市裡能得以實現自駕車、自動運輸、健康照護、5G 通訊等未來情境，同時又晉身為一家知識產權的授權者。

這無疑是一個令人玩味的發展途徑， 即AIoT 提供了自駕車、智慧城市、智慧運輸等技術條件。車廠藉由AIoT 發展自駕車， 又同時躍身成為智慧城市與交通運輸方案的提供者。這可能是目前其他消費電子大廠尚未有的知識與經驗。而且完全的自駕車在目前一般道路上還困難重重， 還不如打造一個智慧城市與智慧運輸系統， 累積數據與經驗， 提供自駕車週延的交通環境。

自行打造自己的智慧城鎮並不僅有Toyota， 其他諸如Panasonic、Samsung 都不約而同有Smar t City 的計畫。這些智慧城市大體上都要整合以下幾個元素：結合LED、PV、電池、水資源循環等綠色能源方案；整合自駕車與大眾運輸的智慧交通系統；智慧建築；智慧衛生醫療系統；先進的公共安全預警與消防系統等。

自駕車智慧城市車市

延伸閱讀

首度達到年銷百萬輛　Toyota 2019年...

為年銷售50萬輛做準備！美國製Toyota ...

百萬身價的Toyota Corolla Al...

【回顧展望系列】去年銷售大爆發 TOYOTA...

相關新聞

鴻海集團眷屬現金獎大加碼 發出4,000萬元獎金

2020-01-22 14:44

矽智財雙尖兵 新年利多助陣

2020-01-22 14:12

瑞昱全年營收 拚雙位數增長

2020-01-22 14:12

不畏疫情、貿易戰 鴻海拚提升EPS

2020-01-22 14:12

影／鴻海先做到了！0到6歲公司養 郭台銘：要添鼠寶寶

2020-01-22 13:39

摺疊手機新風潮：新日興 新風潮可望帶來新商機

2020-01-22 13:06

鴻海嘉年華飄政治味 郭台銘開玩笑要張菲當2024年總統

2020-01-22 12:50

全文／鴻海嘉年華 董座劉揚偉提3感謝、3不變及3改變

2020-01-22 12:46

郭台銘：將籌組創投公司 佈局未來科技健康事業

2020-01-22 10:36

鴻海董座劉揚偉：三個改變主動出擊 提升毛利率、EPS

2020-01-22 10:27

鴻海今年對聯藏台銘、揚偉關鍵字 橫批「0到6歲公司養」

2020-01-22 09:21

鴻海嘉年華會啟動最高規格防疫機制 派發近4萬個口罩

2020-01-22 08:44

科技指標廠 防疫總動員

2020-01-22 00:54

和碩中、越擴產 英業達攻墨西哥

2020-01-22 00:35

0到6歲公司養 鴻海寶寶可領126萬

2020-01-22 00:35

手機買氣冷 上月大減16％

2020-01-22 00:34

真的是「鎮國之寶」！2019年全國投資 台積電貢獻十分之一

2020-01-21 20:52

投資大爆發！去年資本設備進口成長24.6％ 九年來最高

2020-01-21 19:36

台積電5奈米廠裝機測試預計下季投產 3奈米廠區動工

2020-01-21 15:21

宏碁電競平台 30日公測

2020-01-20 23:21

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33

郭台銘政見鴻海實現 育兒獎勵月領1.5萬到6歲

2020-01-21 19:41

鴻海加碼0到6歲育兒獎勵金 規模上看1.3億元

2020-01-21 18:59

5G標金成本飆漲使資本支出大增 中華信評調降遠傳評等

2020-01-21 18:25

傳赴越南設新生產基地 和碩：仍在評估

2020-01-21 16:53
看更多

熱門文章

獨／遠航投資者蔡孟哲是全球新聞網老闆：純跟律師私交

2020-01-22 12:59

桃園捷運徵才農曆年後登場 高薪上看76K

2020-01-22 11:09

郭台銘：0到6歲公司養 鴻海先做到了！

2020-01-22 10:31

彰銀案有解？台新出招 添彈性處理空間

2020-01-22 00:23

神隱40天又欠薪 遠航董座張綱維今偕投資人開記者會

2020-01-22 08:19

遠航停飛逾月又欠薪！張綱維聲明全文「願全部退出」

2020-01-22 12:07

把握時間！銀行臨櫃換新鈔今日最後一天

2020-01-22 11:17

真的是「鎮國之寶」！2019年全國投資 台積電貢獻十分之一

2020-01-21 20:52

鴻海今年對聯藏台銘、揚偉關鍵字 橫批「0到6歲公司養」

2020-01-22 09:21

0到6歲公司養 鴻海寶寶可領126萬

2020-01-22 00:35

台塑集團兩路拚突圍 與世界一流公司競爭

2020-01-22 00:46

「彰銀案」價格近了...蔡政府應表態

2020-01-22 00:22

五度跳票後 張綱維稱「蔡孟哲」、「林董」要投資30億

2020-01-22 12:09

星宇首航登機封「K董親簽」曝光 網羨：無價之寶

2020-01-22 15:57

郭台銘：將籌組創投公司 佈局未來科技健康事業

2020-01-22 10:36

被抓到挪用公司資金 這家投顧被金管會撤照

2020-01-22 14:55

強硬回應遠航！ 交通部：有投資人仍要重走五階段審查

2020-01-22 12:19

職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15

鴻海集團眷屬現金獎大加碼 發出4,000萬元獎金

2020-01-22 14:44

年後轉職這件事一定要注意 以免影響退休金

2020-01-22 09:13

神隱之後張綱維向政府喊話 懇求讓遠航復飛

2020-01-22 12:05

確定了！華航因應武漢疫情 取消2月10日-2月27日航班

2020-01-22 18:19

交通部：遠航顛倒順序 復飛與否都要提出五階段審查

2020-01-22 12:38

遠航投資人蔡孟哲浮上檯面 張綱維：盼政府給復飛機會

2020-01-22 12:34

鴻海嘉年華飄政治味 郭台銘開玩笑要張菲當2024年總統

2020-01-22 12:50

鴻海董座劉揚偉：三個改變主動出擊 提升毛利率、EPS

2020-01-22 10:27

影／鴻海先做到了！0到6歲公司養 郭台銘：要添鼠寶寶

2020-01-22 13:39

郭台銘：劉揚偉做得比我好 鴻海股價也漲上來

2020-01-22 16:40

理專涉挪用客戶資金 永豐、玉山銀各罰1,200萬

2020-01-22 00:21

要求先復飛再投資 王國材：沒有遠航的春節還是可以過

2020-01-22 17:08

遠航要求先復飛再投資 交部：先付薪資後作五階段驗證

2020-01-22 12:51

手機買氣冷 上月大減16％

2020-01-22 00:34

遠航要求先復飛再投資 蘇貞昌：不受業者提出什麼要求

2020-01-22 17:34

科技指標廠 防疫總動員

2020-01-22 00:54

投資遠航？議員助理：蔡孟哲與前台中市府有業務來往

2020-01-22 13:52

康舒科技投25億建總部新大樓 成淡海新市鎮鬆綁第一例

2020-01-22 13:20

台幹赴陸居留 留意稅務風險

2020-01-22 00:10

產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬

2020-01-22 00:21

台塑集團培訓員工 深化AI觀念

2020-01-22 00:45

全文／鴻海嘉年華 董座劉揚偉提3感謝、3不變及3改變

2020-01-22 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top