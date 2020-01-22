光電協進會：未來車市場商業模式 賣車轉提供行動服務

今年CES有惹人注目之一的是SONY推出了一款名為Vision-S的聯網電動概念車。這意味著傳統消費性電子大廠也能跨足車市場， 但也同時揭示了一個問題： 傳統車廠、科技公司如何看待未來車市場商業模式的變革？

光電科技工業協進會表示，大致上總結出一個概念， 未來的車僅作為行動車載即服務的一環。車市場的商業模式從賣車轉變為提供行動服務。

Toyota 在CES所做的展示就是一個指標。Toyota依照無人駕駛 CASE 觀念， 在CES宣示了一個所謂的 紡織城市 （Woven City）的造城計畫， 也藉此宣示未來Toyota會從一家汽車公司，轉型為提供行動服務的公司。

所謂CASE乃指聯網、無人駕駛、分享行動功能、電動化等無人駕駛的四種境界。Toyota擬在日本富士山下的基地， 打造出一座175英畝實驗生活城市。在此城市人車分道， 將快速運輸車道與行人休閒道路分離。

光電科技工業協進會指出，在Toyota的紡織城市計畫裡還展示了幾項行動產品，包括電動先進概念車、自動送貨機器人、電動輪椅等創新產品。更有趣的是Toyota 還發出 Ca l l f o r Innovat ion的號召， 來接收企業之外的創新構想， 更提供風險基金的資助。

另外Toyota 還發表智慧財產授權計畫，提供一系專利授權途徑，包括奈米微粒加工、生醫材料， 和塗料技術， 和電子熱管理技術等。看起來未來這家車廠已經不只在買車或修車， 而是將車轉變為行動服務（ MaaS）， 並在其打造的智慧城市裡能得以實現自駕車、自動運輸、健康照護、5G 通訊等未來情境，同時又晉身為一家知識產權的授權者。

這無疑是一個令人玩味的發展途徑， 即AIoT 提供了自駕車、智慧城市、智慧運輸等技術條件。車廠藉由AIoT 發展自駕車， 又同時躍身成為智慧城市與交通運輸方案的提供者。這可能是目前其他消費電子大廠尚未有的知識與經驗。而且完全的自駕車在目前一般道路上還困難重重， 還不如打造一個智慧城市與智慧運輸系統， 累積數據與經驗， 提供自駕車週延的交通環境。

自行打造自己的智慧城鎮並不僅有Toyota， 其他諸如Panasonic、Samsung 都不約而同有Smar t City 的計畫。這些智慧城市大體上都要整合以下幾個元素：結合LED、PV、電池、水資源循環等綠色能源方案；整合自駕車與大眾運輸的智慧交通系統；智慧建築；智慧衛生醫療系統；先進的公共安全預警與消防系統等。