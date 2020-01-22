郭台銘：零到六歲公司養 大集團先推拋磚引玉

鴻海創辦人郭台銘今（22）日在嘉年華會期間接受媒體訪問提到，「零到六歲公司養」，是和鴻海劉董事長先商量過，希望股價市值高、大公司都先推動，鴻海也是拋磚引玉。

郭台銘也說，「少子化是國安問題」，「也希望小英總統代表國家，國家開始重視零到六歲的政策，對年輕人、對出生率改善都有感。」

郭台銘也提到，鴻海先推動後也希望鼓勵其他公司跟進，接下來立法院政策也能有相對應的政策催生出來，希望立法院本會期推動。