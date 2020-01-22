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武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

郭台銘：劉揚偉做得比我好 鴻海股價也漲上來

2020-01-22 16:40經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海創辦人郭台銘今（22）日在嘉年華會期間接受媒體訪問提到，「雖然匆促交棒，但鴻海董事長劉揚偉做得比我好，鴻海股價也漲上來。」

郭台銘也提到，「我也跟劉揚偉說，3-5年都要再把棒子交出去。年輕化。」劉揚偉則在旁連連點頭。

鴻海創辦人郭台銘22日和鴻海董事長劉揚偉、鴻海副董李傑共同接受媒體訪問。記者尹慧...
鴻海創辦人郭台銘22日和鴻海董事長劉揚偉、鴻海副董李傑共同接受媒體訪問。記者尹慧中／攝影
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鴻海劉揚偉郭台銘

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