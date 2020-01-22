郭台銘：劉揚偉做得比我好 鴻海股價也漲上來

鴻海創辦人郭台銘今（22）日在嘉年華會期間接受媒體訪問提到，「雖然匆促交棒，但鴻海董事長劉揚偉做得比我好，鴻海股價也漲上來。」

郭台銘也提到，「我也跟劉揚偉說，3-5年都要再把棒子交出去。年輕化。」劉揚偉則在旁連連點頭。 鴻海創辦人郭台銘22日和鴻海董事長劉揚偉、鴻海副董李傑共同接受媒體訪問。記者尹慧中／攝影 分享 facebook