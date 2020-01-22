鴻海集團眷屬現金獎大加碼 發出4,000萬元獎金

鴻海集團今（22）日召開慈善嘉年華，下午活動期間先由鴻海董事長劉揚偉率領經營委員會的高階主管抽出眷屬獎，合計加碼超出400位，以每位10萬元計算、眷屬獎發出4,000萬元額度，較去年3,500萬元再成長。

劉揚偉今日下午先抽十萬獎眷屬獎的60位幸運額，總財務長黃秋蓮再抽十萬60位，隨後副董李傑再抽出60位，並由鴻海財務長黃德才再抽數位幸運兒。

隨後在現場鼓動下劉揚偉宣布加碼10萬眷屬獎200位，張菲在現場還在旁敲邊鼓說，「劉董出手超過創辦人了。」黃秋蓮則幽默說，「若發不出來就扣劉董薪水」，引發現場笑聲陣陣。