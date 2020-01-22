網家年前行動端業績增40% 春節照常出貨不打烊

農曆金鼠年將至，春節採購達到最高峰，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察指出，以3C、家電、食品買氣最旺，且多數上班族年前工作繁忙，通勤時透過手機下單辦年貨頻率提升，帶動其行動端近一周業績較去年同期成長40%，越接近過年買氣越熱絡，以25歲到44歲為主要消費客群，男性消費者明顯增加。

網家分析，年貨採買型態逐漸翻轉，主要來自「雙薪家庭增加」及「寵妻效應擴大」兩因素，加上現代女性多具備經濟自主能力 ，男性寵妻比例攀升，為減輕另一半家務負擔，主動採買年節所需用品，帶動銷量成長。觀察男性購買商品偏好，以任天堂Switch主機銷量最多，由於家庭採購結構改變，也出現購買禮盒需求，讓桂格養氣人蔘擠進前五。

近期各大企業發送年終獎金，也在電商平台帶動一波手機換機潮。

網家指出，PChome 24h站上近兩周手機銷量有顯著的成長，尤其以蘋果系列手機熱銷，整體銷量年增近70%，今年年終獎金採購潮前十大熱銷手機榜中，iPhone系列更包辦前五名中的四名，以新機iPhone 11最受青睞。