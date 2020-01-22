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AI大浪捲動企業搶才 職缺是五年前3.2倍

2020-01-22 13:02經濟日報 記者陳素玲／即時報導

想跳槽，這些產業年薪最高，104人力銀行發現， 2019年薪最高為半導體產業，可達86.6萬元，其次為電腦及消費性電子製造業82萬元、倉儲或運輸輔助業80.6萬。104人力銀行總經理黃于純說，年前線上工作數已達64.6萬個，民生消費產業為人才需求大宗，電子業利多頻傳熱度不墜，其中，AI、5G、電商、懶人宅經濟大爆發，AI相關職缺已是5年前的3.2倍。

為讓更多求職者不受時間、地點與空間限制，「104工作快找」App推出線上版「104 履歷診療室」，104人力銀行也同時推出新功能「職涯診所」，所有求職者皆可免費線上問答，請益職場前輩各種疑難雜症。

傳統1月屬於年度的徵才淡季，但企業搶才鬆懈不得，2020年1月仍有超過3萬家企業在104人力銀行開出64.6萬個工作機會。

104人力銀行總經理黃于純說，產業薪資反映過去營收、目前經營、以及未來願景，根據104《薪酬白皮書》，平均年薪最高的前十大產業，多和半導體、ICT資通訊、軟體網路、以及金融相關，其中，AI和5G題材涉及層面廣泛，半導體平均年薪86.6萬元居各產業之首。

分析104人力銀行資料庫，2014年平均每月有2,468個AI相關的工作機會，截至2019年已達7,926個，是五年前的3.2倍。人才需求集中於半導體、ICT資通訊產業的工程師

AI相關人才需求前十職缺中就七個為工程師，當中由軟體設計工程師奪冠，其次為演算法開發工程師、韌體設計工程師。除工程師技術職之外，國內業務人員的需求也日趨增加。

人力銀行工程師AI

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