鴻海嘉年華飄政治味 郭台銘開玩笑要張菲當2024年總統

鴻海（2317）創辦人郭台銘去年投入總統大選，也讓今（22）日鴻海嘉年華飄出濃濃政治味，董事長劉揚偉指出，自己今天致詞要當讀稿機照稿唸，因為讀稿機也能變總統，郭台銘則開玩笑說，以台灣現在對總統的標準，藝人張菲是不是能當2024年總統？

鴻海董事長劉揚偉致詞開頭表示，自己在準備今天講稿時，笑著跟同事說，自己今天要變讀稿機，因為讀稿機也可以變總統，現在自己要開始讀稿了;言下之意，似乎暗嗆被外界諷刺為讀稿機的總統蔡英文。

郭台銘致詞則妙回，自己當創辦人就可以不要當讀稿機，張菲講說自己想當行政院長，以台灣現在對總統的標準，張菲是不是能當2024年總統？而張菲也在郭董致詞完後，大聲向台下鴻海員工喊話「2024參選總統，好不好」。

鴻海集團響應郭董競選時提出的政見「0到6歲國家養」，變為「0到6歲公司養」，鴻海員工每生一個孩子每個月補助1.5萬元，該項公司政策將於今年上路。

郭台銘表示，蔡英文總統說跟我們合作幫我們養，但現在國家財政可能沒法支出，自己希望有能力的公司，大家都能替國家分擔。自己本意是拋磚引玉，讓台灣人口結構在今年下半年能夠看到出生率率提升，最起碼鴻海「鴻二代」出生率能提升。

郭台銘表示，自己也跟太太商量，來生鼠寶寶，2019年台灣第一次人口負成長，所以鴻海要率先讓台灣人口正成長，20年後投票的人口不會減少。「0到6歲國家養」也是這次大選中看到唯一富國利民政見。

今年鴻海對聯不但有郭董名字，連橫批「零到六歲公司養」都呼應郭台銘先前參選提出的「零到六歲國家養」，顯示郭董儘管卸下董事長大位，但在集團內實質影響力持續都在。