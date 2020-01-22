全文／鴻海嘉年華 董座劉揚偉提3感謝、3不變及3改變

鴻海（2317）今（22）日召開嘉年華會，董事長劉揚偉首度以新身分致詞，並提及三個感謝、三個不變以及三個改變的鴻海，同時鴻海創辦人郭台銘也受邀現身與會。

劉揚偉致詞全文如下：

尊敬的創辦人、尊敬的各位員工眷屬、尊敬的各位員工以及我們的主管們，大家新年好。

剛剛的順序是非常重要，因為沒有創辦人就沒有鴻海集團，沒有我們這個堅強的員工眷屬的後盾，我們的員工們就沒有辦法全心的在外打拚，沒有我們的全心在外打拚的員工，我們的主管做不了什麽事，沒有我們主管的幫忙，我們要能達成集團的目標，我們也不知如何去做到這麼遠大的目標，所以剛剛的順序，感謝我們創辦人、感謝我們的員工眷屬們、以及我們的員工們，是非常非常的重要的。感念你們過去這一年來為整個集團的付出、感念你們默默的在你的崗位上打拚跟支持，謝謝你們。

今天呢，我跟我的同仁們在準備這個講稿的時候，最後我跟他們笑著說我今天要變成讀稿機，我就跟他們講讀稿有什麽不好，讀稿機也可以讀成一個總統不是嗎？好，接下來，我要開始讀稿了。

各位在海內外打拚一整年的工作夥伴們，大家好。今年是2020鴻海愛心嘉年華，也是每年最重要的鴻海團圓日。現場來了近三萬五千多名的同仁，包括海內外鴻海這個大家庭的員工、眷屬以及朋友們，我們很開心今天可以在這裡團聚。

首先我有三個感謝，我代表公司感謝所有員工這一年來的付出和努力，在這裡我特別要表達三個感謝並獻上我最誠摯的敬意。

第一個感謝，我們要感謝創辦人，過去45年來，在我們創辦人堅忍用心的經營下，鴻海不僅是台灣之光，更締造了許多的世界第一，穩坐全球電子製造業的龍頭。基於創辦人為我們開拓的康莊大道，我們才得以在去年多變的大環境下，開創更高的巔峰。

第二個感謝，我們感謝各位員工，回顧2019年鴻海經歷了詭譎多變的國際情勢挑戰。但是，我們整體營運表現依舊是穩中前進，全年營收突破新台幣5.33兆，再創新高。能有這樣子的成績，我們每一個人都應該為自己感到驕傲，我們正在續寫、正在續寫著鴻海的歷史篇章，我們正在持續地大步向前。

第三個感謝，我們一定要感謝所有員工的家人們，因為有你們在背後支持著我們，我們才能毫無後顧之憂的馳騁在這個戰場之上。

鴻海公司從五年前開始，推行全方位的準媽媽照護計畫，去年有近五百位鴻海寶寶受益，公司發出約新台幣兩千萬元的生養育津貼。為了加強鴻海爸媽以及鴻海寶寶的照顧的範圍以及深度，我在此要宣布，鴻海將擴大照顧範圍從零到三歲，變成零到六歲的寶寶，凡符合條件的員工，每個月將可領新台幣一萬五千元的補助金。

這都要感謝我們創辦人，在去年的時候提出來零到六歲國家養的政策，我們深感到這個政策對我們國家的未來的重要性，也對整個公司、整個集團的重要性。雖然國家還沒有這條政策，但是我們公司要率先響應，為我們公司的未來付出心力。同時，我們也會打造一個鴻海人健康照護網，守護每一個鴻海寶寶的平安，讓他健康長大。

第二個是三個不變，除了對大家表達感謝之意，我也要向大家重申鴻海堅持三個不變的原則。

第一個，愛心不變。我們是一個有社會責任的社會企業，未來的嘉年華，必定會秉持著我們的初衷，取之於社會，還之於社會。我們必定會持續拋磚引玉做愛心，讓這個社會得以變得更好。

第二個，我們的信心不變，我們對大家的信心不變。去年鴻海科技集團營收再創新高，我們有幸站在創辦人這個巨人的肩膀上，新的一年我們會更加努力，戰戰兢兢，我們有信心，再創鴻海的高峰。

第三個，我們的決心不變。員工是我們鴻海的根本，我們會本著一輩子的承諾照顧員工和家屬，本著謙卑及感謝的心，關愛為公司付出的每一個人，這個決心永遠不變。

但是，面對詭譎多變的環境，我們有三個必須要改變的。在2020年面對競爭對手的崛起，錯綜復雜的中美政經情勢，以及當前正在發生的第四次工業革命。我們必定要主動改變、主動出擊。

中國出口到美國以及美國輸出到中國，未來兩者將同等重要。去年創辦人在大會上提到，面對大環境不景氣，集團應對的方式是投資人才、投資新科技。

2020年集團將持續加大這兩塊的投資，並在這個基礎上做到三個改變。

第一個改變，在投資人才方面，我們透過午間講堂等，進行一系列的產業、技術跟財務的分析，表達能力等教育訓練，搭配更有競爭力的分紅激勵制度，我們希望招募更多的好的人才。

第二個改變，在投資科技方面，鴻海將以3+3新產業還有新技術，作為重要的發展策略，分別投入電動車、數位健康、機器人、以及5G、AI、半導體。每個產業和技術，將都會為我們注入更多的成長動能，讓鴻海有機會締造更多世界第一。

第三個改變，我們將針對組織進行重新的、更有效的分工，加強中央單位的能力，為各事業單位提供更有競爭力的環境。我們也正在打造世界級的戰情資訊中心，努力架設集團內部的高速公路，力求整個集團數位的轉型，從勞力密集提升到腦力密集，讓鴻海這艘航空母艦更有效率，也創造更多的價值。沒有不景氣，只有不爭氣，我相信這句話大家從創辦人口裡已經聽了不知道多少回了。

今年集團的目標聚集在提升毛利率和EPS，這不僅是財務數字上提升，更代表著我們每一個人都必須要突破自己、創造更多的價值。

面對未來，傳承與變革，鴻海的轉型升級，結合傳統與未來的重要中心思想。傳承，是我們的初心，我們絕對不忘本。變革，是我們的目標、佈局以及承諾。我們將以創辦人45年來打造的優良傳統作為後盾，繼往開來創造新的局面，為股東帶來更多的利潤、為員工創造更好的福利。