親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢肺炎「數字非常可怕」 抗SARS專家：台關鍵期在此時

直播／武漢肺炎疫情最新進度 疾管署說明

全文／鴻海嘉年華 董座劉揚偉提3感謝、3不變及3改變

2020-01-22 12:46經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海（2317）今（22）日召開嘉年華會，董事長劉揚偉首度以新身分致詞，並提及三個感謝、三個不變以及三個改變的鴻海，同時鴻海創辦人郭台銘也受邀現身與會。

劉揚偉致詞全文如下：

尊敬的創辦人、尊敬的各位員工眷屬、尊敬的各位員工以及我們的主管們，大家新年好。

剛剛的順序是非常重要，因為沒有創辦人就沒有鴻海集團，沒有我們這個堅強的員工眷屬的後盾，我們的員工們就沒有辦法全心的在外打拚，沒有我們的全心在外打拚的員工，我們的主管做不了什麽事，沒有我們主管的幫忙，我們要能達成集團的目標，我們也不知如何去做到這麼遠大的目標，所以剛剛的順序，感謝我們創辦人、感謝我們的員工眷屬們、以及我們的員工們，是非常非常的重要的。感念你們過去這一年來為整個集團的付出、感念你們默默的在你的崗位上打拚跟支持，謝謝你們。

今天呢，我跟我的同仁們在準備這個講稿的時候，最後我跟他們笑著說我今天要變成讀稿機，我就跟他們講讀稿有什麽不好，讀稿機也可以讀成一個總統不是嗎？好，接下來，我要開始讀稿了。

各位在海內外打拚一整年的工作夥伴們，大家好。今年是2020鴻海愛心嘉年華，也是每年最重要的鴻海團圓日。現場來了近三萬五千多名的同仁，包括海內外鴻海這個大家庭的員工、眷屬以及朋友們，我們很開心今天可以在這裡團聚。

首先我有三個感謝，我代表公司感謝所有員工這一年來的付出和努力，在這裡我特別要表達三個感謝並獻上我最誠摯的敬意。

第一個感謝，我們要感謝創辦人，過去45年來，在我們創辦人堅忍用心的經營下，鴻海不僅是台灣之光，更締造了許多的世界第一，穩坐全球電子製造業的龍頭。基於創辦人為我們開拓的康莊大道，我們才得以在去年多變的大環境下，開創更高的巔峰。

第二個感謝，我們感謝各位員工，回顧2019年鴻海經歷了詭譎多變的國際情勢挑戰。但是，我們整體營運表現依舊是穩中前進，全年營收突破新台幣5.33兆，再創新高。能有這樣子的成績，我們每一個人都應該為自己感到驕傲，我們正在續寫、正在續寫著鴻海的歷史篇章，我們正在持續地大步向前。

第三個感謝，我們一定要感謝所有員工的家人們，因為有你們在背後支持著我們，我們才能毫無後顧之憂的馳騁在這個戰場之上。

鴻海公司從五年前開始，推行全方位的準媽媽照護計畫，去年有近五百位鴻海寶寶受益，公司發出約新台幣兩千萬元的生養育津貼。為了加強鴻海爸媽以及鴻海寶寶的照顧的範圍以及深度，我在此要宣布，鴻海將擴大照顧範圍從零到三歲，變成零到六歲的寶寶，凡符合條件的員工，每個月將可領新台幣一萬五千元的補助金。

這都要感謝我們創辦人，在去年的時候提出來零到六歲國家養的政策，我們深感到這個政策對我們國家的未來的重要性，也對整個公司、整個集團的重要性。雖然國家還沒有這條政策，但是我們公司要率先響應，為我們公司的未來付出心力。同時，我們也會打造一個鴻海人健康照護網，守護每一個鴻海寶寶的平安，讓他健康長大。

第二個是三個不變，除了對大家表達感謝之意，我也要向大家重申鴻海堅持三個不變的原則。

第一個，愛心不變。我們是一個有社會責任的社會企業，未來的嘉年華，必定會秉持著我們的初衷，取之於社會，還之於社會。我們必定會持續拋磚引玉做愛心，讓這個社會得以變得更好。

第二個，我們的信心不變，我們對大家的信心不變。去年鴻海科技集團營收再創新高，我們有幸站在創辦人這個巨人的肩膀上，新的一年我們會更加努力，戰戰兢兢，我們有信心，再創鴻海的高峰。

第三個，我們的決心不變。員工是我們鴻海的根本，我們會本著一輩子的承諾照顧員工和家屬，本著謙卑及感謝的心，關愛為公司付出的每一個人，這個決心永遠不變。

但是，面對詭譎多變的環境，我們有三個必須要改變的。在2020年面對競爭對手的崛起，錯綜復雜的中美政經情勢，以及當前正在發生的第四次工業革命。我們必定要主動改變、主動出擊。

中國出口到美國以及美國輸出到中國，未來兩者將同等重要。去年創辦人在大會上提到，面對大環境不景氣，集團應對的方式是投資人才、投資新科技。

2020年集團將持續加大這兩塊的投資，並在這個基礎上做到三個改變。

第一個改變，在投資人才方面，我們透過午間講堂等，進行一系列的產業、技術跟財務的分析，表達能力等教育訓練，搭配更有競爭力的分紅激勵制度，我們希望招募更多的好的人才。

第二個改變，在投資科技方面，鴻海將以3+3新產業還有新技術，作為重要的發展策略，分別投入電動車、數位健康、機器人、以及5G、AI、半導體。每個產業和技術，將都會為我們注入更多的成長動能，讓鴻海有機會締造更多世界第一。

第三個改變，我們將針對組織進行重新的、更有效的分工，加強中央單位的能力，為各事業單位提供更有競爭力的環境。我們也正在打造世界級的戰情資訊中心，努力架設集團內部的高速公路，力求整個集團數位的轉型，從勞力密集提升到腦力密集，讓鴻海這艘航空母艦更有效率，也創造更多的價值。沒有不景氣，只有不爭氣，我相信這句話大家從創辦人口裡已經聽了不知道多少回了。

今年集團的目標聚集在提升毛利率和EPS，這不僅是財務數字上提升，更代表著我們每一個人都必須要突破自己、創造更多的價值。

面對未來，傳承與變革，鴻海的轉型升級，結合傳統與未來的重要中心思想。傳承，是我們的初心，我們絕對不忘本。變革，是我們的目標、佈局以及承諾。我們將以創辦人45年來打造的優良傳統作為後盾，繼往開來創造新的局面，為股東帶來更多的利潤、為員工創造更好的福利。

最後感謝每一位在場的鴻海人，也祝大家今天玩得開心，新年快樂。

鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉、副董事長李傑、總財務長黃秋蓮等高階主管同台拜年。...
鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉、副董事長李傑、總財務長黃秋蓮等高階主管同台拜年。圖／鴻海提供
分享
鴻海創辦人郭台銘與鴻海董事長劉揚偉。 圖／鴻海提供
鴻海創辦人郭台銘與鴻海董事長劉揚偉。 圖／鴻海提供
分享
鴻海創辦人郭台銘。 圖／鴻海提供
鴻海創辦人郭台銘。 圖／鴻海提供
分享
鴻海創辦人郭台銘以及鴻海董事長劉揚偉。 圖／鴻海提供
鴻海創辦人郭台銘以及鴻海董事長劉揚偉。 圖／鴻海提供
分享
鴻海董事長劉揚偉今日在嘉年華會上致詞。 圖／鴻海提供
鴻海董事長劉揚偉今日在嘉年華會上致詞。 圖／鴻海提供
分享

鴻海新台幣劉揚偉郭台銘

延伸閱讀

武漢肺炎傳染快 郭台銘：研商台幹是否回中復工

劉揚偉：鴻海三個改變目標提升毛利率與EPS

鴻海董座劉揚偉：三個改變主動出擊 提升毛利率...

鴻海嘉年華 郭台銘對聯透露新年願景

相關新聞

鴻海嘉年華飄政治味 郭台銘開玩笑要張菲當2024年總統

2020-01-22 12:50

摺疊手機新風潮：新日興 新風潮可望帶來新商機

2020-01-22 13:06

影／鴻海先做到了！0到6歲公司養 郭台銘：要添鼠寶寶

2020-01-22 13:39

郭台銘：將籌組創投公司 佈局未來科技健康事業

2020-01-22 10:36

鴻海董座劉揚偉：三個改變主動出擊 提升毛利率、EPS

2020-01-22 10:27

鴻海今年對聯藏台銘、揚偉關鍵字 橫批「0到6歲公司養」

2020-01-22 09:21

鴻海嘉年華會啟動最高規格防疫機制 派發近4萬個口罩

2020-01-22 08:44

科技指標廠 防疫總動員

2020-01-22 00:54

和碩中、越擴產 英業達攻墨西哥

2020-01-22 00:35

0到6歲公司養 鴻海寶寶可領126萬

2020-01-22 00:35

手機買氣冷 上月大減16％

2020-01-22 00:34

真的是「鎮國之寶」！2019年全國投資 台積電貢獻十分之一

2020-01-21 20:52

投資大爆發！去年資本設備進口成長24.6％ 九年來最高

2020-01-21 19:36

台積電5奈米廠裝機測試預計下季投產 3奈米廠區動工

2020-01-21 15:21

和碩集團 操刀威秀頂級影城設計案

2020-01-21 14:20

新AirPods推動 英業達踩油門

2020-01-21 14:20

搭5G順風車 矽創首季不淡

2020-01-21 14:20

高盛：卡位陸5G手機鏈 高階鏡頭先等等

2020-01-21 14:20

超越新藍海 聚焦車用面板

2020-01-21 14:20

面板雙虎咬金鼠 法人：最快Q2轉盈

2020-01-21 14:20

雙王法說會的指標效應 半導體產業前景看好

2020-01-21 13:15

宏碁電競平台 30日公測

2020-01-20 23:21

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33

郭台銘政見鴻海實現 育兒獎勵月領1.5萬到6歲

2020-01-21 19:41

鴻海加碼0到6歲育兒獎勵金 規模上看1.3億元

2020-01-21 18:59

5G標金成本飆漲使資本支出大增 中華信評調降遠傳評等

2020-01-21 18:25

傳赴越南設新生產基地 和碩：仍在評估

2020-01-21 16:53
看更多

熱門文章

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

2020-01-21 14:21

郭台銘政見鴻海實現 育兒獎勵月領1.5萬到6歲

2020-01-21 19:41

60萬人自提勞工退休金 報稅時別忘確認這件事

2020-01-21 15:12

神隱40天又欠薪 遠航董座張綱維今偕投資人開記者會

2020-01-22 08:19

蔡其昌轟國民黨阻燃煤機組更新：沒把慘輸教訓放心上

2020-01-21 16:18

鴻海加碼0到6歲育兒獎勵金 規模上看1.3億元

2020-01-21 18:59

彰銀案有解？台新出招 添彈性處理空間

2020-01-22 00:23

郭台銘：0到6歲公司養 鴻海先做到了！

2020-01-22 10:31

遠航停飛逾月又欠薪！張綱維聲明全文「願全部退出」

2020-01-22 12:07

永豐、玉山銀前理專A客戶錢 金管會各開罰1,200萬元

2020-01-21 17:12

真的是「鎮國之寶」！2019年全國投資 台積電貢獻十分之一

2020-01-21 20:52

獨／遠航投資者蔡孟哲是全球新聞網老闆：純跟律師私交

2020-01-22 12:59

桃園捷運徵才農曆年後登場 高薪上看76K

2020-01-22 11:09

0到6歲公司養 鴻海寶寶可領126萬

2020-01-22 00:35

台積電5奈米廠裝機測試預計下季投產 3奈米廠區動工

2020-01-21 15:21

鴻海今年對聯藏台銘、揚偉關鍵字 橫批「0到6歲公司養」

2020-01-22 09:21

盧秀燕嗆台中成空汙毒氣室 蔡其昌：慘輸了還政治操作

2020-01-21 16:14

台塑集團兩路拚突圍 與世界一流公司競爭

2020-01-22 00:46

我國去年經濟成長率2.73% 居四小龍之首

2020-01-21 17:01

「彰銀案」價格近了...蔡政府應表態

2020-01-22 00:22

又見理專監守自盜！ 永豐、玉山銀各被重罰1200萬

2020-01-21 17:26

五度跳票後 張綱維稱「蔡孟哲」、「林董」要投資30億

2020-01-22 12:09

把握時間！銀行臨櫃換新鈔今日最後一天

2020-01-22 11:17

台塑集團林善志：大環境依舊不景氣 要朝高值化發展

2020-01-21 20:11

遠航欠薪爭議未解決 張綱維將開記者會

2020-01-21 19:49

郭台銘：將籌組創投公司 佈局未來科技健康事業

2020-01-22 10:36

年後轉職這件事一定要注意 以免影響退休金

2020-01-22 09:13

鴻海董座劉揚偉：三個改變主動出擊 提升毛利率、EPS

2020-01-22 10:27

郭台銘將以創辦人身份 現身2020鴻海愛心嘉年華

2020-01-21 19:01

面板雙虎咬金鼠 法人：最快Q2轉盈

2020-01-21 14:20

中火10部燃煤機組火力全開？經濟部：已是過去式

2020-01-21 16:23

強硬回應遠航！ 交通部：有投資人仍要重走五階段審查

2020-01-22 12:19

職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15

理專涉挪用客戶資金 永豐、玉山銀各罰1,200萬

2020-01-22 00:21

中火增2燃氣機組 南投環保局長嗆環評不專業

2020-01-21 14:20

交通部：遠航顛倒順序 復飛與否都要提出五階段審查

2020-01-22 12:38

手機買氣冷 上月大減16％

2020-01-22 00:34

科技指標廠 防疫總動員

2020-01-22 00:54

神隱之後張綱維向政府喊話 懇求讓遠航復飛

2020-01-22 12:05

機車商爭補助 喊油電平權

2020-01-22 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top