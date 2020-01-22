郭台銘：0到6歲公司養 鴻海先做到了！

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（22）日現身鴻海嘉年華提到「0到6歲公司養」，鴻海先做到了！

鴻海集團創辦人郭台銘先前率先拋出「0到6歲國家養」願景後，鴻海21日宣布，加碼0到6歲育兒獎勵金。

鴻海21日宣布，將公司育兒獎勵金從0到3歲擴大到0到6歲（含未滿7歲），符合條件的員工，每個月可領1.5萬元，由公司協助每位鴻海寶寶成長到滿7歲為止，新方案上路後，第一階段估計約有700名鴻海員工受惠，每位鴻海寶寶預計最高可領126萬元。