鴻海嘉年華 郭台銘對聯透露新年願景

鴻海（2317）嘉年華會今（22）日登場，創辦人郭台銘親自定調的對聯再次成為話題；此次對聯更隱藏新任董事長劉揚偉的名字，以及郭台銘的期許。

郭台銘對聯上聯「揚帆能破浪 英雄四面來 胸懷5G互聯網 鴻飛展翅創新台」，下聯則是「偉業必興盛 科技全球攬 力行AI上雲端 海濤澎湃慶永銘」橫批「零到六歲公司養」。