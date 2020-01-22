鴻海嘉年華會啟動最高規格防疫機制 派發近4萬個口罩

鴻海（2317）集團年度愛心嘉年華會今（22）日登場，21日市場傳出，鴻海武漢台幹感染肺炎，鴻海強調，本公司逐一清查確認，自武漢返台員工，目前無異常發生。同時今日活動也啟動最高規格之疫情防禦機制，準備3萬5千個成人口罩、3千個兒童口罩及乾洗手液，供入場員工與眷屬使用。

鴻海指出，今日於南港展覽館舉行之鴻海愛心嘉年華會，由於屬於大型集會活動，為預防萬一，本公司啟動最高規格之疫情防禦機制，於手扶梯及活動入口架設共3套紅外線測溫儀外，並派專人於6個入口配有數十支額溫槍，量測員工及眷屬體溫，一旦測出有發燒情況，將由護理人員安排到護理站了解狀況。

同時，1樓醫護站準備3萬5千個成人口罩、3千個兒童口罩及乾洗手液，供入場員工與眷屬使用。

同時，安排數十位工作人員穿梭於現場舉牌，提醒參與活動的群眾帶口罩、愛自己也愛別人，會場廁所及顯眼處，亦張貼溫馨提示。

鴻海表示，至於返台過年的武漢員工，已依規定在家做自主健康管理，其於活動之抽獎權益，均不受影響。去年底武漢疫情爆發後，本公司每天於武漢廠持續檢測以及衛教宣導，12月下旬武漢出現確診病例後，公司防禦機制跟著提高，不但所有員工皆全面量測體溫，並規定人人皆需戴口罩。

同時，集團總部防疫中心也啟動防禦SOP，除密切監控各廠區員工狀況，亦加強防疫宣導，提醒員工務必留意自身健康狀況，勤洗手、戴口罩，做好自主健康管理。現正值過年返鄉期間，集團人員流動頻繁，公司將隨時監控疫情發展狀況而調整相對應措施。