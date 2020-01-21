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真的是「鎮國之寶」！2019年全國投資台積貢獻十分之一

2020-01-21 20:52經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

受到台商回台投資大爆發，再加上國內半導體廠商設備購置擴增優於預期，主計總處21日大幅上修去年第4季概估的資本形成實質成長率為10.72％。而總計2019年全年的資本設備進口成長24.6%，創下九年新高。

主計總處今日再上修去年第4季經濟成長概估為3.38%，主要來自資本形成的大幅上修。其中，第4季新台幣計價資本設備進口增49.19％，推升資本形成實質成長從原預測數的4.7%，大幅上修至10.72％。

主計總處表示，大幅上修的主因來自於台商回台投資大爆發，且國內龍頭半導體廠商第4季投資超出預期。

主計總處說明，根據台積電1月法說會指出，去年第4季資本支出金額達新台幣1,700億元，併計2019年全年投資高達4,600億元，均超出主計總處在去年11月的預期，也使2019年全年資本設備進口成長24.6%，創九年高。

值得注意的是，「鎮國之寶」半導體大廠台積電貢獻全國投資規模達十分之一，根據去年11月的經濟預測，2019年全年全國固定投資的名目金額達4.3兆元的規模，而台積電2019年資本支出就高達新台幣4,600億元，可看出對台灣經濟成長的影響力之重。

而根據截至9日掌握的162家回台投資廠商，在去年第4季的出口成長一成，優於整體出口成長，且這些廠商的資本設備進口也成長四成，與整體進口成長率相符合，得以佐證回流台商對台灣經濟成長的貢獻。

此外，主計總處官員特別指出，雖然國外淨需求對經濟成長呈負貢獻，但主因是機械設備投資增加，對我內投資挹注成長，若長期來看，當這些投資轉呈出口動能的時候，下一期的出口成長快速，就可能反轉呈正貢獻。

台積電新台幣

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