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投資大爆發！去年資本設備進口成長24.6％ 九年來最高

2020-01-21 19:36經濟日報 記者林于蘅／即時報導

主計總處21日上修去年第4季GDP概估統計為3.38%，達近六季高點，併計201...
主計總處21日上修去年第4季GDP概估統計為3.38%，達近六季高點，併計2019年全年經濟成長率概估為2.73%，也較預測上修0.09個百分點。圖／主計總處提供
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主計總處21日上修去年第4季GDP概估統計為3.38%，達近六季高點，併計去（2019）年全年經濟成長率概估為2.73%，也較預測上修0.09個百分點。主計總處表示，國內投資、出口及民間消費均優於預期，全數上修，其中，2019年全年資本設備進口值成長24.6%，創九年最高。

至於2020年經濟情勢，主計總處維持「穩健成長」定調，主要受到台商回流及主要半導體廠商的高階製程投資續留台灣，預估可使未來生產、就業表現成長。

外需方面，主計總處指出，受惠轉單效應及5G布建的推動，第4季資通與視聽產品及電子零組件輸出分別年增19.42%及8.99%，併計服務輸出，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長2.33％。

其中，第4季輸出實質成長2.33％，大幅高於前次（11月）的預測數成長0.3％；主計總處專門委員黃偉傑坦言，其實商品的名目價格與預測差異不大，但因第4季按新台幣計算的出口物價減幅高達5.81％，創十年最低，成為推升商品服務輸出實質成長的因素之一。

而輸入方面，受到半導體設備進口劇增，第4季按美元計價商品進口增4.88％，帶動商品及服務輸入實質成長4.26％，也大幅高於前次預測的負成長0.48％。因此，輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長負貢獻0.71個百分點。

值得注意的是，第4季民間投資也大幅上修至成長10.7%，主計總處表示，受到龍頭大廠台積電的資本支出優於預期，再加上台商回台投資大爆發，使去年第4季資本設備進口值大幅年增49.2%，而2019年全年的資本設備進口值達24.6%，創近九年來最高。

展望今年，黃偉傑說，雖然國際貨幣基金（IMF）認為美中達成第一階段協議只能帶來短暫的平穩，長期貿易風險仍然存在，也不見得會使經濟成長加速；但他指出，貿易戰讓全球價值鏈重整，而台灣站在價值鏈的重要地位，從去年全年的經濟表現可以看出貿易衝突對台灣衝擊並沒有想像中大，評估今年經濟可以持續看到經濟穩健成長。

主計總處說明，國民所得概估統計（advance estimate）會在當季結束後的第一個月月底公布當季GDP概估統計。概估統計作業之主要目的為快速、即時地展現經濟情勢，惟因多項來源資料未及產生，致正確性相對不足，須待後續來源資料更新修正補強。

半導體物價

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