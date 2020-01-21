郭台銘將以創辦人身份 現身2020鴻海愛心嘉年華

鴻海科技集團創辦人、永齡教育慈善基金會創辦人郭台銘預計明（22）日以創辦人身份出席「2020鴻海愛心嘉年華」活動。

依據郭台銘辦公室公布預定行程，郭台銘預計於09:40於四樓主會場上台致詞。郭台銘是在去年股東會後交棒董座一職予劉揚偉，同時也對外提到若是鴻海邀請的話一定會出席活動。