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緯謙科技攜手交大 合作人工智慧與工業4.0

2020-01-21 14:29經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

緯謙科技與交通大學今（21）日簽署合作備忘錄，未來將結合交大人工智慧（AI）的研發能量，與緯謙科技的業界資源和數位轉型經驗，優化實務解決方案，期望帶動國內人才及產業發展與交流，創造產學雙贏新契機。

此次合作特別希望透過資料自動標籤技術及方案模組化方式，解決產業實務上一般人工智慧解決方案難以複製，以及過程中仍需要資料科學家來協助執行的困難，並期望能擴散延伸至跨產業領域，以加速落實智能化的工業4.0。

緯創副董事長暨緯謙董事長黃柏漙表示：「人工智慧技術在各產業界逐漸受到重視，希望能透過雙方策略性的合作，藉著緯謙科技於智慧製造的經驗優勢促進交流分享，將前端的學術性成果及人才應用於實際場域，解決產業面臨的各項問題。」

交通大學代理校長陳信宏表示：「交大近年來致力投入AI與巨量資料分析的技術與人才培育，取得豐碩的研究成果。希望交大先進的AI學術成果，落實於緯謙科技之智慧製造相關應用，進而提供優化的解決方案，讓AI產業實務應用更上一層樓。」

人工智慧雖持續蓬勃發展，但在實際應用於產業上卻仍有很多的障礙需要排除。交大電機系教授王蒞君表示，團隊初期將融入機器學習影像識別技術和自動標籤功能，設計設備行為預測、影像識別、異常資料生成等方案，讓AI技術更人性化，提升模型辨識率。

在長期目標方面，希望再跨產業，加速落實智能化的工業4.0。

緯謙總經理夏志豪表示，雙方對於設備一般性的現象、行為生成模組，以及平台化方案，將深化應用在更多的執行需求上，促進跨產業技術能量升級，未來也將有機會在既有的合作基礎下，將人工智慧科技推展到更多實務層面，帶動國內人才及產業發展多面向交流，創造產學雙贏的新契機。

人工智慧交大

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