華碩電競筆電 居EMEA地區市場龍頭

根據知名市調公司最新報告顯示，華碩（2357）電競筆電2019年1月至11月，在歐洲、中東、非洲（EMEA）地區穩居總體區域市場龍頭； 11月更在英國、匈牙利、芬蘭等地各別拿下近5成的市占率。

在高階機種部份，華碩電競筆電不僅為全球搭載RTX 2070等級以上顯卡旗艦機種的領導品牌，去年1月至11月高居RTX系列電競筆電EMEA區域冠軍，特別是英國、法國與德國市場表現相當亮眼。

華碩表示，回顧去年期間多項玩家首選新品陸續在全球推出，面對EMEA市場力求創新突破與高效需求的消費型態，導入包括ROG Strix系列電競筆電—ROG Strix SCAR III / ROG Strix Hero III / ROG Strix G，及顛覆以往的全新冰河藍配色ROG Zephyrus西風之神系列，大幅提升買氣。

華碩表示，2020年初的CES大展中也發表多款電競新品，例如擁有強大運算能力，且可在機殼上蓋透過內嵌的mini LED 自訂圖形、動畫效果的14吋超薄電競筆電 ROG Zephyrus G14，展現電競產業領導品牌的技術突破與創新實力，鞏固市場龍頭地位。

華碩與ROG玩家共和國，積極透過實際行動力挺各項電競賽事與活動，與全球粉絲玩家進行互動，例如「ESL One 2019全球電競巡迴賽」、「2019 巴黎電玩展（Paris Games Week）」、「2019 NiceOne Barcelona （N1B）」、「2019 英國遊戲展（EGX）」、「2019 波蘭波茲南遊戲展（POZNAN Game Arena, PGA）」，及「ROG Convention 2019千人粉絲派對」、「ASUS ROG Tournament」等。