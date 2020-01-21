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Windows 10換機潮帶動 2019全球PC出貨年增0.6％

2020-01-21 13:43中央社 台北21日電

國際研究暨顧問機構Gartner今天發布初步調查結果顯示，2019年第4季全球個人電腦出貨量7060萬台，年增2.3%，全年出貨量逾2.61億台，年增0.6%，主要受惠Windows 10換機潮。

Gartner資深首席分析師北川美佳子說，這是2011年以來個人電腦（PC）市場首度出現成長，主要由Windows 10換機潮帶來的大量商用需求所致，其中又以美國、EMEA（歐洲、非洲中東）與日本最為明顯。

北川美佳子表示，即使微軟於今年1月停止支援Windows 7，Gartner仍預期PC市場的成長趨勢將維持一整年，因為在中國大陸、歐亞大陸和新興亞太市場仍有許多企業尚未完成升級。

北川美佳子進一步指出，有別於持續疲軟的消費性PC需求，商用PC需求推動了過去7季中5季的出貨量成長，值得注意的是，英特爾（Intel）的中央處理器從去年中開始持續缺貨，再次成為決定前3大PC廠商對企業客戶供貨的關鍵因素。若不是因為處理器缺貨，出貨成長幅度將比目前統計數字還高。

Gartner報告顯示，儘管晶片供應受限，前3大PC廠商2019年市占率總和仍上升到Gartner開始追蹤PC數據以來的最高點；聯想、惠普和戴爾占2019年第4季全球PC出貨量近65%，高於2018年第4季的61%。

從2019全年來看，聯想蟬聯全球PC市場冠軍，市占率24.1%；惠普排名第2，市占率22.2%；戴爾排名第3，市占率16.8%。Gartner分析，前3大廠商專注於商用市場，加上處理器供貨有限且大廠能分得較多貨源，都對這一年的表現大有助益。

蘋果位居2019全年第4大PC廠商，市占率7%；台廠宏碁和華碩排第5、6名，市占率分別為5.7%、5.5%。

北川美佳子說，Gartner預測未來5年消費性PC市場將持續下滑，產品創新是整體PC市場能否維持成長的關鍵因素之一。近期也有廠商推出前導計畫，讓消費者使用PC能如同使用手機，常時連網且無須擔心電池續航力。這種足以改變使用者行為並創造出全新產品部門的創新方案，是2020年以後的觀察重點。

非洲中東Intel微軟Dell

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