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去年Q4全球PC出貨年增2.3％ 華碩、宏碁居五、六名

2020-01-21 11:14經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，2019年第4季全球個人電腦（PC）出貨量總計7,060萬台，年增2.3%；2019全年出貨逾2.61億台，年增0.6%；前三大廠聯想、惠普（HP）和戴爾（Dell）出貨量合計占65%，華碩宏碁集團出貨則是分居五、六名。

Gartner資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）表示，「這是2011年以來PC市場首度出現增長，主要由Windows 10換機潮帶來的大量商用需求所致，其中又以美國、EMEA（歐洲、非洲及中東）與日本最為明顯。即使微軟於本月停止支援Windows 7，預期PC市場的成長趨勢將維持一整年，因為在中國大陸、歐亞大陸和新興亞太市場中有許多企業尚未完成升級」。

北川美佳子指出，「有別於持續疲軟的消費性PC需求，商用PC需求推動了過去七季中五季的單位出貨量成長，值得注意的是英特爾（Intel）的中央處理器（CPU）從去年中開始便持續缺貨，再次成為決定前三大PC廠商對企業客戶供貨的關鍵因素。若不是因為缺貨，出貨成長的幅度將比目前統計數字還高」。

儘管晶片供應受限，前三大廠商2019年市占率總和仍上升到Gartner開始追蹤PC數據以來的最高點。聯想、惠普（HP）和戴爾（Dell）占2019年第4季全球PC出貨量近65%，高於2018年第4季的61%。

根據Gartner統計，去年第4季全球PC廠商單位出貨量初估值，前六大廠商排名依序是聯想（24.8%）、惠普（22.8%）和戴爾（17.2%）、蘋果（7.5%）、華碩（5.8%）、宏碁集團（5.7%）。

Gartner惠普華碩宏碁

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