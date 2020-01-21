親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

89歲老翁不治 武漢肺炎累計死亡個案增至4宗

長假抱權證 考慮這兩個因素

2020-01-21 07:11經濟日報 記者廖賢龍／ 即時報導

每年春節前夕，權證投資人都會討論權證要不要抱過年，統一證券金融商品部經理陳毓婷表示，以往投資人因為不清楚時間價值減損計算，以及擔心年節期間市場的不確定性，習慣長假前出清存貨，但事實上以交易日計算的權證，年節扣減的時間價值並不多，且春節期間適逢美股財報周，如果看好開紅盤行情，抱股過年也是選項之一。

陳毓婷說，目前市場上的權證，時間價值皆是以交易日計算，但年假期間仍會扣除少量時間價值，只是每一家扣幾天不一樣。以統一權證為例，封關至開紅盤會扣兩天，建議投資人：

一、親自打去權證發行券商詢問春節期間時間價值怎麼計算

二、善用發行商網站的權證試算器，算算開紅盤後標的漲幅範圍約有多少，持有的權證才會相對應漲多少，以作為是否留過年的參考。

另外，春節期間適逢美國重量級科技股財報公布，包括1月23日的英特爾，28日的蘋果，接著還有臉書及Tesla等；平時股市能夠即時反應消息面的多空，然開紅盤當天反映的是累積9天資訊的行情，投資人若對假期期間國際股市看好，抱權證過年也是一種選擇。

陳毓婷提醒投資人，因為時間價值仍會少量扣除，要抱股過年最好選擇到期天數100天以上的權證，每天扣除的時間價值比重較小，開紅盤當天較能充分反映標的行情。

春節財報

延伸閱讀

撒70億紅包 春節流量戰開打

春節就醫、垃圾清運 中彰投民眾看這裡

財長：保守看四稅務法案

鹿港春節燈廊美極 文武廟還有水舞

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

三星CIS大擴產 台系鏈利多

2020-01-20 23:16

財經觀點／超額標金有效應用 創造5G紅利

2020-01-21 01:00

52歲盧泰文掌三星智慧手機部門 歷來最年輕

2020-01-21 00:42

台達電攜英商 強攻電動車

2020-01-21 00:34

GKN客戶 都是大咖

2020-01-21 00:34

電動車市場成長快 零件廠卡位

2020-01-21 00:33

鴻海搶商機 擬結盟車廠

2020-01-21 00:32

十年後 我半導體產值衝6兆

2020-01-21 00:28

鴻海育兒總津貼 五年發出1,795萬

2020-01-21 00:19

大聯大收購案 文曄公司派不賣

2020-01-21 00:18

英業達今年營收 看增10%

2020-01-20 23:15

雙虎虧損 仍有發獎金

2020-01-20 23:13

搶安防商機 原相、晶相光沾光

2020-01-20 23:13

5G模組產品 英業達不缺席

2020-01-20 23:12

台積前瞻布局大賽 元智大學榮獲首獎

2020-01-20 23:12

三星想超車台積電？ 科技部長霸氣回：無法比

2020-01-20 19:31

四產業助攻 穆迪：台積電今年營收有望成長18%

2020-01-20 17:50

杜書伍：精實、敏捷 聯強今年經營雙主軸

2020-01-20 14:42

聯發科Autus R10晶片 最快今年導入設計

2020-01-20 14:42

技嘉誓奪回陸市占率 主板、顯卡拚雙位數增長

2020-01-20 14:42

AirPods今年銷售看增5成 美律樂助陣

2020-01-20 14:42

新機銷售入高原期 二手智慧機出貨連年增

2020-01-20 14:42

5G商轉激勵 譜瑞價衝新高

2020-01-20 14:40

成立數位發展部會 科技部統整國外經驗提供建議

2020-01-20 13:42

Check Point發布2020報告：企業對網路攻擊毫無抵抗力

2020-01-20 13:41

看淡聚陽今年毛利率及營益率 外資降評等及目標價

2020-01-20 12:55

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

原相營收創新高 大股東迅捷投資持股增逾1成

2020-01-20 12:44

5G測試商機強 美系外資調高精測目標價至1,160元

2020-01-20 12:38

2020 車用面板 是各家廠商競逐的重要利基市場

2020-01-20 12:37

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

群聯董座潘健成：下個20年研發人才是營運關鍵

2020-01-20 12:01

聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

2020-01-20 11:49

威潤成立威聯八方 進軍物聯網

2020-01-20 09:28

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

三星想超車台積電？ 科技部長霸氣回：無法比

2020-01-20 19:31

中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

2020-01-20 10:49

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動抗爭

2020-01-20 10:51

退休高峰已過 中鋼：人力招募下半年才明朗

2020-01-20 15:13

Obike慘消失YouBike卻聲勢看漲 網曝2大關鍵因素

2020-01-20 21:08

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

2020-01-20 13:16

中火燃氣機組環評過關…盧秀燕不能接受 林明溱怒嗆中央

2020-01-21 00:22

中火新機組環評過關 盧秀燕：憤怒抗議，不能接受

2020-01-20 20:53

中彰投高層坐鎮沒用！中火新建燃氣機組有條件闖過環評

2020-01-20 19:12

外送員爭權益 foodpanda提出三點回應

2020-01-20 16:00

環保署長曾任台電董事 中火擴建案通過環評爆爭議

2020-01-20 22:30

英業達尾牙今登場 頭獎20萬總獎金逾千萬

2020-01-20 11:23

台灣的老人為何害怕退休？ 網分析：有目標才能活

2020-01-20 22:12

年終獎金大調查 四成上班族會用於投資

2020-01-20 16:07

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

年終獎金太多怎麼存？這家銀行推外幣定存2.6%讓你放

2020-01-20 15:14

四產業助攻 穆迪：台積電今年營收有望成長18%

2020-01-20 17:50

聯發科Autus R10晶片 最快今年導入設計

2020-01-20 14:42

稅收超過預算 地方政府年前領86.3億元紅包

2020-01-20 17:06

終止連13黑！我國12月外銷訂單437.8億美元 年增0.9%

2020-01-20 16:21

新建燃氣機組通過環評 藍委怒：漠視地方聲音

2020-01-21 01:05

三星CIS大擴產 台系鏈利多

2020-01-20 23:16

AirPods今年銷售看增5成 美律樂助陣

2020-01-20 14:42

中市大降公告地價 財長拿棍…補助恐遭砍

2020-01-21 00:15

強化數位轉型 國泰金與9家新創公司合作創新實驗

2020-01-20 15:56

聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

2020-01-20 11:49

地方減稅衝擊財政 棍棒伺候

2020-01-21 00:13

英業達今年業內業外皆美 處分上海土地貢獻EPS 0.74元

2020-01-20 15:16

中火加機組燃煤不除役 楊瓊瓔：變相擴建令人憤怒

2020-01-20 21:31

競業禁止條款未滿足4條件 約定無效

2020-01-20 14:42

要員工不能隨便跳槽 法定須給合理補償

2020-01-20 14:42

原相營收創新高 大股東迅捷投資持股增逾1成

2020-01-20 12:44

台灣半導體 南韓比不過

2020-01-21 00:30

中火新建燃氣機組通過環評 台電：4部燃煤機組將轉備用

2020-01-20 22:13

捷安特千金劉麗珠　變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

2020-01-20 16:11

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39

英業達尾牙 總獎金超過1,000萬元

2020-01-20 11:24

對中火環評遺憾 中市堅持「汰舊換新」

2020-01-21 00:06

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

今年報稅超商取密碼 上網可查個人所得資料

2020-01-20 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top