長假抱權證 考慮這兩個因素

每年春節前夕，權證投資人都會討論權證要不要抱過年，統一證券金融商品部經理陳毓婷表示，以往投資人因為不清楚時間價值減損計算，以及擔心年節期間市場的不確定性，習慣長假前出清存貨，但事實上以交易日計算的權證，年節扣減的時間價值並不多，且春節期間適逢美股財報周，如果看好開紅盤行情，抱股過年也是選項之一。

陳毓婷說，目前市場上的權證，時間價值皆是以交易日計算，但年假期間仍會扣除少量時間價值，只是每一家扣幾天不一樣。以統一權證為例，封關至開紅盤會扣兩天，建議投資人：

一、親自打去權證發行券商詢問春節期間時間價值怎麼計算

二、善用發行商網站的權證試算器，算算開紅盤後標的漲幅範圍約有多少，持有的權證才會相對應漲多少，以作為是否留過年的參考。

另外，春節期間適逢美國重量級科技股財報公布，包括1月23日的英特爾，28日的蘋果，接著還有臉書及Tesla等；平時股市能夠即時反應消息面的多空，然開紅盤當天反映的是累積9天資訊的行情，投資人若對假期期間國際股市看好，抱權證過年也是一種選擇。

陳毓婷提醒投資人，因為時間價值仍會少量扣除，要抱股過年最好選擇到期天數100天以上的權證，每天扣除的時間價值比重較小，開紅盤當天較能充分反映標的行情。