智慧型手機調查 近八成消費者不看個資條款

勤業眾信聯合會計師事務所今（20）日發布《全球行動性消費者調查》報告，內容指出，在智慧型手機普及化的現代裡，儘管相關產業篷勃發展，但是個資問題卻也成為產業隱憂，近八成的成年消費者很少閱讀應用程式或設備相關的審查條款和條件。

《全球行動性消費者調查》報告指出，目前有近九成的成年人擁有智慧型手機，其中，會每天使用的智慧型手機即佔95%，面對產業如日中天的前景，勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責會計師陳明煇表示，未來智慧型手機將成為世界上最普及的消費電子設備，但是隨之而來的用戶隱私和使用問題，提供使用者更良好的使用體驗並改善生活，也將成為產業下一波的討論重點。

陳明煇表示，智慧型手機帶動的不只是本身產值，重點也在支援設備不斷增加，例如智慧型喇叭、手錶、相機等，既然記錄運動軌跡，又能掌握個人健康狀況，無論是新的處理系統、運算設備或顯示器等，均有機會藉此機會快速發展，有益於使其成為未來的投資重點，無線耳機和無線充電設備等，目前也處於初期起步階段，未來有機會成為高度成長的重要發展項目。

陳明煇表示，根據報告內容，其實大多數的受訪者都認為自己過度使用智慧型手機，多數消費者在醒來後的半小時內便開始使用手機，而年輕的消費者甚至晚上熄燈後仍會繼續使用。

陳明煇表示，消費者共享大量的雲端數據，但數據隱私相關的負面報導卻層出不窮，部分原因可能在於，每個人擁有的設備數量增加，且這些設備多數又與第三方共享數據，然而近八成的成年消費者很少閱讀應用程式或設備相關的審查條款和條件；在改善消費者使用習慣和生活的同時，如何從中取得平衡，保障用戶隱私也是業者須共同思考的下一步。