科技部長陳良基：我國半導體產值2030年上看6兆元

台灣半導體產業2019年產值達2.6兆元，科技部與國內企業評估，未來十年內，半導體產值將上看6兆元。科技部長陳良基指出，隨半導體晶片應用深入生活每個角落，台灣需要有更多科研人才，才能支撐起翻倍的產值，2020年施政將著重人才培育及前瞻技術布建。

陳良基昨日於2020年新春記者會表示，台灣半導體產業2019年產值2.6兆，科技部與國內半導體廠商共同評估，半導體產值在未來十年內將會擴增至5.2兆，甚至有樂觀預期，2030年可達6兆元的產值。

陳良基表示，從現在到未來十年，台灣半導體產業會擴增、甚至到達翻倍的產值，產業對人才的需求量也會相當可觀，需要更多人進來才能創造這些產值。而科技部三年前推出的半導體射月計畫，積極培養人才，就是為了趕上半導體需求再度大爆發的人工智慧年代。

陳良基說，半導體晶片應用將深入生活的每個角落，未來包括智慧機械、智慧醫療、智駕車等，這些新技術都須半導體晶片才能往前邁進，而未來這些晶片量，將造就半導體產業十年內會翻倍。

至於如何把這個翻倍營造起來，科技部能做的是，規劃未來十年半導體推動的重點項目，並把人才、相關前瞻技術布建完善，及改善科學園區環境等基礎工作。

陳良基表示，科技部每年投入科研經費1,200億元，其中有35%在基礎研究、65%在應用發展；為擴大人才培育，除爭取預算增加，也將調整經費投入的精準度，並引導民間資金導入學界。

此外，科技部今年已將「基礎研究」項目獨立編列，明定經費具有特定用途，以避免挪移預算時遭排擠；並在2020年預算增加40億元達300億元規模，往後以每年增加10%速度，以追趕國際先進國家水準。

另外，陳良基提及，未來數據經運算、統合分析，價值越來越高，各國都積極在數位領域布局，南韓也已通過數據三法，而蔡英文總統也正籌設「數位主管部會」，未來科技部會以幕僚角色，提供數位科技進展的現況、各國進展提供總統決策參考。