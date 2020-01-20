親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

大選激情過後，被忽略的「務實司改」如何重新開始？

科技部長陳良基：我國半導體產值2030年上看6兆元

2020-01-20 19:32經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

台灣半導體產業2019年產值達2.6兆元，科技部與國內企業評估，未來十年內，半導體產值將上看6兆元。科技部長陳良基指出，隨半導體晶片應用深入生活每個角落，台灣需要有更多科研人才，才能支撐起翻倍的產值，2020年施政將著重人才培育及前瞻技術布建。

陳良基昨日於2020年新春記者會表示，台灣半導體產業2019年產值2.6兆，科技部與國內半導體廠商共同評估，半導體產值在未來十年內將會擴增至5.2兆，甚至有樂觀預期，2030年可達6兆元的產值。

陳良基表示，從現在到未來十年，台灣半導體產業會擴增、甚至到達翻倍的產值，產業對人才的需求量也會相當可觀，需要更多人進來才能創造這些產值。而科技部三年前推出的半導體射月計畫，積極培養人才，就是為了趕上半導體需求再度大爆發的人工智慧年代。

陳良基說，半導體晶片應用將深入生活的每個角落，未來包括智慧機械、智慧醫療、智駕車等，這些新技術都須半導體晶片才能往前邁進，而未來這些晶片量，將造就半導體產業十年內會翻倍。

至於如何把這個翻倍營造起來，科技部能做的是，規劃未來十年半導體推動的重點項目，並把人才、相關前瞻技術布建完善，及改善科學園區環境等基礎工作。

陳良基表示，科技部每年投入科研經費1,200億元，其中有35%在基礎研究、65%在應用發展；為擴大人才培育，除爭取預算增加，也將調整經費投入的精準度，並引導民間資金導入學界。

此外，科技部今年已將「基礎研究」項目獨立編列，明定經費具有特定用途，以避免挪移預算時遭排擠；並在2020年預算增加40億元達300億元規模，往後以每年增加10%速度，以追趕國際先進國家水準。

另外，陳良基提及，未來數據經運算、統合分析，價值越來越高，各國都積極在數位領域布局，南韓也已通過數據三法，而蔡英文總統也正籌設「數位主管部會」，未來科技部會以幕僚角色，提供數位科技進展的現況、各國進展提供總統決策參考。

半導體科技部陳良基

延伸閱讀

成立數位發展部會 科技部統整國外經驗提供建議

逾6成民眾不知蘇內閣閣員 游盈隆：蔡政府官場...

基礎科研經費比率落後 陳良基盼逐年增加

卸任後下一步 科技部長陳良基：想回歸學界

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

杜書伍：精實、敏捷 聯強今年經營雙主軸

2020-01-20 14:42

聯發科Autus R10晶片 最快今年導入設計

2020-01-20 14:42

技嘉誓奪回陸市占率 主板、顯卡拚雙位數增長

2020-01-20 14:42

AirPods今年銷售看增5成 美律樂助陣

2020-01-20 14:42

新機銷售入高原期 二手智慧機出貨連年增

2020-01-20 14:42

5G商轉激勵 譜瑞價衝新高

2020-01-20 14:40

成立數位發展部會 科技部統整國外經驗提供建議

2020-01-20 13:42

Check Point發布2020報告：企業對網路攻擊毫無抵抗力

2020-01-20 13:41

看淡聚陽今年毛利率及營益率 外資降評等及目標價

2020-01-20 12:55

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

原相營收創新高 大股東迅捷投資持股增逾1成

2020-01-20 12:44

5G測試商機強 美系外資調高精測目標價至1,160元

2020-01-20 12:38

2020 車用面板 是各家廠商競逐的重要利基市場

2020-01-20 12:37

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

群聯董座潘健成：下個20年研發人才是營運關鍵

2020-01-20 12:01

聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

2020-01-20 11:49

威潤成立威聯八方 進軍物聯網

2020-01-20 09:28

5G效應 載板廠資本支出創高

2020-01-20 00:09

ABF載板榮景…還有二至三年

2020-01-20 00:08

南亞科研發軍團 擴至千人

2020-01-20 00:07

記憶體漲價 模組廠進補

2020-01-20 00:06

華新焦家 大買自家彩晶股

2020-01-20 00:06

彩晶公司派 看好面板回春

2020-01-19 23:25

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

2020-01-20 10:49

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動抗爭

2020-01-20 10:51

5G效應 載板廠資本支出創高

2020-01-20 00:09

退休高峰已過 中鋼：人力招募下半年才明朗

2020-01-20 15:13

黑天鵝難測 16金控海外風險管理列金檢

2020-01-20 00:42

記憶體漲價 模組廠進補

2020-01-20 00:06

外送員爭權益 foodpanda提出三點回應

2020-01-20 16:00

台新金績效靚 發逾六個月

2020-01-19 23:28

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

2020-01-20 13:16

名家觀點／生技轉型2.0的三個改變

2020-01-19 23:53

財政部成立AI稅務團隊 打造機器人助理

2020-01-20 00:20

石化產業輸出 新南向重點

2020-01-19 23:31

南亞科研發軍團 擴至千人

2020-01-20 00:07

ABF載板榮景…還有二至三年

2020-01-20 00:08

接軌世界潮流 財部成立AI稅務團隊

2020-01-19 23:28

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

英業達尾牙今登場 頭獎20萬總獎金逾千萬

2020-01-20 11:23

遠百A13開幕 力拚首年獲利

2020-01-19 23:35

查帳查稅 「AI難取代人腦」

2020-01-20 00:22

年終獎金太多怎麼存？這家銀行推外幣定存2.6%讓你放

2020-01-20 15:14

常住境外國人遺產稅 不得列報六大扣除額

2020-01-19 22:22

金控海外投資風控 加強金檢

2020-01-19 23:27

合庫以房養老 市占最高

2020-01-19 23:28

年終獎金大調查 四成上班族會用於投資

2020-01-20 16:07

終止連13黑！我國12月外銷訂單437.8億美元 年增0.9%

2020-01-20 16:21

中央總預算案 周一拚三讀

2020-01-19 23:29

聯發科Autus R10晶片 最快今年導入設計

2020-01-20 14:42

我與印尼更新BIA 快達陣

2020-01-19 23:28

史綱專訪／富邦投信 扮演金控軍火庫

2020-01-19 23:09

金控錢進十大市場 僅大陸虧損

2020-01-19 23:26

稅收超過預算 地方政府年前領86.3億元紅包

2020-01-20 17:06

中彰投高層坐鎮沒用！中火新建燃氣機組有條件闖過環評

2020-01-20 19:12

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39

聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

2020-01-20 11:49

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

中火建燃氣機組下午環評 環保署：排放減量效果是關鍵

2020-01-20 10:54

四產業助攻 穆迪：台積電今年營收有望成長18%

2020-01-20 17:50

新聞中的法律／託付寶爭議vs.金融創新

2020-01-19 22:22

AirPods今年銷售看增5成 美律樂助陣

2020-01-20 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top