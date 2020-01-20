三星想超車台積電？ 科技部長霸氣回：無法比

南韓拚在3奈米超車台積電，對此，科技部長陳良基認為，南韓產業策略無法與台灣比，他說，南科是全世界上最領先的半導體聚落，且台積電5奈米已經量產，台灣半導體產業生態系稱世界第一，而南韓單打獨鬥的發展策略無法比擬。

南韓政府提供大量資源，扶植三星電子發展晶圓代工產業，拚在3奈米就要超車台積電，陳良基分析，產業發展方面，南韓與台灣差異甚大，台灣的優勢是靠打群架的方式成長，而南韓則是集中大企業集團，目前看起來，以產業的擴散力、能量而言，台灣走的比較穩健。

陳良基指出，台灣整體策略與南韓不一樣，成效在科學園區更明顯，南科現在是「全世界最領先的半導體聚落」，且台積電的5奈米今年已經量產，全世界沒有人趕得上；此外，不論是3奈米、5奈米，絕不是單一一家半導體公司可以做得到，台灣靠的是整個產業生態系的成長。

陳良基說，台灣在半導體分工的封裝測試也是世界第一，未來封測在半導體產業的角色只會越來越吃重，透過強力封裝，將來異質整合與先進製程都具有同樣重要性，而這樣的產業生態系統，是南韓無法比的。

陳良基強調，半導體確實是台灣的「鎮國之寶」，科技部已經構思半導體人才與技術的國家戰略，但各項跨部會事宜仍須等行政院協調核定；主要內容將建置多個「半導體創新研究中心」，設定不同優勢型態，透過平台加強半導體人才培訓，讓群聚效應放大，充足人才供應鏈。