力旺電子導入聯電28奈米高壓製程 準備量產

聯電（2303）今（20）日表示，力旺電子一次可編程（OTP）記憶體矽智財NeoFuse已成功導入聯電28奈米高壓（HV）製程，強攻有機發光二極體（OLED）市場，關鍵客戶已經完成設計定案（Tape Out）並準備量產。

聯電矽智財研發暨設計支援處處長林子惠表示，力旺NeoFuse矽智財與聯電28奈米高壓製程的合作，使雙方的客戶得以客製化IC以符合OLED市場的高規需求。他補充，不管是之前的55奈米、40奈米到現在的28奈米高壓製程，聯電與力旺的合作成果都是非常正面的，客戶在各種顯示器應用市場大有斬獲，其中包括OLED市場。

高階手機配備OLED顯示器已然成為趨勢，對小尺寸顯示器驅動晶片（SDDI）效能要求更高，在製程平台上，OLED關鍵客戶逐漸從55奈米或40奈米往更先進的28奈米高壓製程靠攏28奈米高壓製程可使高效能顯示器引擎的複雜運算能力發揮最大功能，提供OLED顯示器驅動晶片更快的資料存取速度，更高容量的靜態隨機存取記憶體（SRAM）及更好的功耗，同時達到高畫質與省電的目的。

聯電在2019年的小尺寸顯示器驅動晶片（SDDI）量產晶圓出貨量為全球之冠，其28奈米後閘式(Gate-Last)HKMG製程，可以提升行動裝置的電池壽命，以此為基礎，其28奈米高壓製程提供業界最小的靜態隨機存取記憶體（SRAM）記憶單位（Bit-cell）以減少晶片整體面積。