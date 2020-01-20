親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

大選激情過後，被忽略的「務實司改」如何重新開始？

力旺電子導入聯電28奈米高壓製程 準備量產

2020-01-20 18:45經濟日報 記者李孟珊／台北即時報導

聯電（2303）今（20）日表示，力旺電子一次可編程（OTP）記憶體矽智財NeoFuse已成功導入聯電28奈米高壓（HV）製程，強攻有機發光二極體（OLED）市場，關鍵客戶已經完成設計定案（Tape Out）並準備量產。

聯電矽智財研發暨設計支援處處長林子惠表示，力旺NeoFuse矽智財與聯電28奈米高壓製程的合作，使雙方的客戶得以客製化IC以符合OLED市場的高規需求。他補充，不管是之前的55奈米、40奈米到現在的28奈米高壓製程，聯電與力旺的合作成果都是非常正面的，客戶在各種顯示器應用市場大有斬獲，其中包括OLED市場。

高階手機配備OLED顯示器已然成為趨勢，對小尺寸顯示器驅動晶片（SDDI）效能要求更高，在製程平台上，OLED關鍵客戶逐漸從55奈米或40奈米往更先進的28奈米高壓製程靠攏28奈米高壓製程可使高效能顯示器引擎的複雜運算能力發揮最大功能，提供OLED顯示器驅動晶片更快的資料存取速度，更高容量的靜態隨機存取記憶體（SRAM）及更好的功耗，同時達到高畫質與省電的目的。

聯電在2019年的小尺寸顯示器驅動晶片（SDDI）量產晶圓出貨量為全球之冠，其28奈米後閘式(Gate-Last)HKMG製程，可以提升行動裝置的電池壽命，以此為基礎，其28奈米高壓製程提供業界最小的靜態隨機存取記憶體（SRAM）記憶單位（Bit-cell）以減少晶片整體面積。

奈米顯示器聯電

延伸閱讀

力旺矽智財導入聯電28奈米高壓製程 攻OLE...

2020 車用面板 是各家廠商競逐的重要利基...

記憶體漲價效應發酵 族群股價齊揚

記憶體漲價 模組廠進補

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

杜書伍：精實、敏捷 聯強今年經營雙主軸

2020-01-20 14:42

聯發科Autus R10晶片 最快今年導入設計

2020-01-20 14:42

技嘉誓奪回陸市占率 主板、顯卡拚雙位數增長

2020-01-20 14:42

AirPods今年銷售看增5成 美律樂助陣

2020-01-20 14:42

新機銷售入高原期 二手智慧機出貨連年增

2020-01-20 14:42

5G商轉激勵 譜瑞價衝新高

2020-01-20 14:40

成立數位發展部會 科技部統整國外經驗提供建議

2020-01-20 13:42

Check Point發布2020報告：企業對網路攻擊毫無抵抗力

2020-01-20 13:41

看淡聚陽今年毛利率及營益率 外資降評等及目標價

2020-01-20 12:55

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

原相營收創新高 大股東迅捷投資持股增逾1成

2020-01-20 12:44

5G測試商機強 美系外資調高精測目標價至1,160元

2020-01-20 12:38

2020 車用面板 是各家廠商競逐的重要利基市場

2020-01-20 12:37

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

群聯董座潘健成：下個20年研發人才是營運關鍵

2020-01-20 12:01

聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

2020-01-20 11:49

威潤成立威聯八方 進軍物聯網

2020-01-20 09:28

5G效應 載板廠資本支出創高

2020-01-20 00:09

ABF載板榮景…還有二至三年

2020-01-20 00:08

南亞科研發軍團 擴至千人

2020-01-20 00:07

記憶體漲價 模組廠進補

2020-01-20 00:06

華新焦家 大買自家彩晶股

2020-01-20 00:06

彩晶公司派 看好面板回春

2020-01-19 23:25

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

中火大戰 中市府：深澳能急轉彎 中火為何不汰舊？

2020-01-20 10:49

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動抗爭

2020-01-20 10:51

5G效應 載板廠資本支出創高

2020-01-20 00:09

退休高峰已過 中鋼：人力招募下半年才明朗

2020-01-20 15:13

黑天鵝難測 16金控海外風險管理列金檢

2020-01-20 00:42

記憶體漲價 模組廠進補

2020-01-20 00:06

外送員爭權益 foodpanda提出三點回應

2020-01-20 16:00

台新金績效靚 發逾六個月

2020-01-19 23:28

ATM領新鈔不想排隊 兩個時段要避開

2020-01-20 13:16

名家觀點／生技轉型2.0的三個改變

2020-01-19 23:53

財政部成立AI稅務團隊 打造機器人助理

2020-01-20 00:20

石化產業輸出 新南向重點

2020-01-19 23:31

南亞科研發軍團 擴至千人

2020-01-20 00:07

ABF載板榮景…還有二至三年

2020-01-20 00:08

接軌世界潮流 財部成立AI稅務團隊

2020-01-19 23:28

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

2020-01-19 23:11

5G掀競合戰 外資：台灣大可能結盟台灣之星

2020-01-20 12:45

英業達尾牙今登場 頭獎20萬總獎金逾千萬

2020-01-20 11:23

遠百A13開幕 力拚首年獲利

2020-01-19 23:35

查帳查稅 「AI難取代人腦」

2020-01-20 00:22

年終獎金太多怎麼存？這家銀行推外幣定存2.6%讓你放

2020-01-20 15:14

常住境外國人遺產稅 不得列報六大扣除額

2020-01-19 22:22

金控海外投資風控 加強金檢

2020-01-19 23:27

合庫以房養老 市占最高

2020-01-19 23:28

年終獎金大調查 四成上班族會用於投資

2020-01-20 16:07

終止連13黑！我國12月外銷訂單437.8億美元 年增0.9%

2020-01-20 16:21

中央總預算案 周一拚三讀

2020-01-19 23:29

聯發科Autus R10晶片 最快今年導入設計

2020-01-20 14:42

我與印尼更新BIA 快達陣

2020-01-19 23:28

史綱專訪／富邦投信 扮演金控軍火庫

2020-01-19 23:09

金控錢進十大市場 僅大陸虧損

2020-01-19 23:26

稅收超過預算 地方政府年前領86.3億元紅包

2020-01-20 17:06

中彰投高層坐鎮沒用！中火新建燃氣機組有條件闖過環評

2020-01-20 19:12

遠航停飛恐遭廢照 遠航機師獲績優表揚「很心酸」

2020-01-20 11:39

聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

2020-01-20 11:49

異質整合封裝提升晶片效能 封測廠晶圓廠競爭烈

2020-01-20 12:07

中火建燃氣機組下午環評 環保署：排放減量效果是關鍵

2020-01-20 10:54

四產業助攻 穆迪：台積電今年營收有望成長18%

2020-01-20 17:50

新聞中的法律／託付寶爭議vs.金融創新

2020-01-19 22:22

AirPods今年銷售看增5成 美律樂助陣

2020-01-20 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top