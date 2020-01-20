鴻海愛心嘉年華倒數「鴻海寶寶」福利先曝光

2020鴻海愛心嘉年華將於1月22日（三）在南港展覽館盛大登場，除備受關注的藝人卡司名單，鴻海科技集團同時舉辦「愛心市集」，贊助近百家社福團體免費設攤，今年首度攜手兒童福利聯盟，推出春節親子手作DIY與員工親子同樂活動，一系列「鴻海寶寶」福利也搶先曝光。

鴻海強調，向來重視員工及員眷照護的鴻海，在2019年度集團的生育及養育津貼照護網，總共有484位0到3歲的「鴻海寶寶」受惠，發出的總津貼高達1,795萬元，透過照護網，讓員工無後顧之憂，也照顧「鴻海寶寶」們各個頭好壯壯，快樂長大。

今年嘉年華會，鴻海秉持歲末送暖精神，攜手兒福規劃一系列親子活動，包括有「小小孩的唱跳派對」、「捧心娃故事屋」、「愛的故事屋」；春節親子手作DIY部分有「開運擴香DIY」、「賀新春紅包袋」、「春聯創作」及「迎春攝影棚」等，目前已吸引近千位鴻海同仁眷屬搶先報名。

鴻海表示，自2015年起，開創全台灣企業先例，推行全方位的「準媽媽照護計畫（媽媽福袋）」，計畫至今已滿五年。

該計畫按懷孕前、中到產後，給予準媽媽們全方位補助，且體諒女性員工懷孕期間舟車勞頓，預產期前兩個月，每月給予1.5萬車資補助，讓孕媽咪們能利用計程車代步，務求懷孕員工出行安全第一。

除了0到3歲間生養育津貼外，鴻海表示，也與何嘉仁、長頸鹿、培幼文教等全台158所幼兒園合作「企業托育」，給予「鴻海寶寶」們入學優惠。

另一方面，2020鴻海愛心嘉年華中，也展出「永齡．鴻海台灣希望小學」、「鴻海獎學鯨」、「永齡基金會」等社會公益關懷成果，今年的國歌除了按往例由「永齡．鴻海台灣希望小學」小學生擔任領唱團外，亦邀請歷屆「鴻海獎學鯨」得主一同上台。集團透過基金會，近年逐步擴大對莘莘學子的補助，為台灣培育新世代人才，引領台灣邁向下一個黃金年代。

每年鴻海愛心嘉年華中，也會邀請近百家社福團體共襄盛舉，今年有包括心路基金會、樂山教養院、陽光織愛工作隊、信望愛智能發展中心、台灣璞玉文教發展協會及喜憨兒社會福利基金會等，現場販售各式手作小物、烘培點心。與集團長期合作的永齡農場也在推出全新5項親子DIY體驗活動，包括「鼠來寶彩繪」、「樹枝的光」、「地雷陀螺」、「水苔球植物」及「窯烤披薩」等。