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四產業助攻 穆迪：台積電今年營收有望成長18%

2020-01-20 17:50經濟日報 記者林子桓／即時報導

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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國際信評機構穆迪表示，台積電擁有強勁的收入成長以及不斷發展新技術，並保持全球晶圓代工市場的龍頭地位，都可維持該公司的信用狀況。除此，穆迪預估，由於智慧型手機、高效能電腦、物聯網以及汽車領域都有強勁的需求，台積電今年營收有機會成長18%。

台積電2019營收達到新台幣1.07兆元，年增3.7%，受惠於去年手機與物聯網產業都有強勁的成長。台積電預估，在5G的帶動下，2020年全球晶圓代工市場將成長17％，而該公司今年的銷售成長率也將超過整體晶圓代工市場的成長率。

穆迪預測，由於智慧型手機、高效能電腦、物聯網以及汽車領域都有強勁的需求，台積電2020的營收有機會成長18%，預計7奈米製程的晶片會持續有強勁的收入，而新型5奈米製程的晶片也會為台積電挹注穩健的收入。

台積電調整後的EBITDA利潤率從2018年的67.9％下降至2019年的65.0％。穆迪預計，該公司調整後EBITDA利潤率將在今年提高至67.5%至68%，因為強勁的收入成長，將帶來更高的毛利率，也將會有更高的產能利用率。

台積電在強勁的收入成長與穩定的股息政策下，穆迪預估，該公司很有可能在未來12至18個月內產生可觀的自由現金流，預測2020年的資本支出將從2019年的149億美元，提高至155億美元。

台積電晶圓代工智慧型手機

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