台達與GKN合作 開發新世代電動車eDrive電力驅動系統

台達電（2308）今（20）日與全球領先的英國電動車傳動系統供應商GKN Automotive共同宣布雙方將合作開發新一代三合一eDrive電力驅動系統，額定輸出功率範圍自80 kW到155 kW。此三合一系統將台達的馬達驅動器與GKN Automotive的驅動馬達及變速箱系統整合，可降低系統重量、減少體積，並有效簡化組裝流程、提升品質。台達與GKN Automotive分別專精於電力電子產品及電力驅動系統，兩者的合作可望大幅提升技術能力並且縮短產品上市時間。

GKN Automotive 執行長Liam Butterworth表示，隨著愈來愈嚴格的碳排法規，市場對供應商技術能力的要求也越來越高，eDrive市場也因此快速發展。與台達的合作讓我們得以擴展產品組合，提供新一代三合一eDrive整合系統，展現我們將具有成本優勢的新技術快速導入市場的能力，建立重要的里程碑。

台達電子營運長張訓海表示，我們很高興能和GKN Automotive這樣的領導企業合作，台達一直積極開發電動車解決方案，為市場提供包括驅動馬達、馬達驅動器、車載充電器、DC/DC電源轉換器等電動車傳動系統，以及多元的電動車充電設備，這次三合一eDrive系統的開發合作將進一步幫助低碳交通的轉型。

GKN Automotive是汽車產業的一階(Tier 1)供應商，擁有17年深厚的eDrive系統開發及整合專業經驗，至今已經生產超過一百萬組eDrive系統，並且持續在市場中快速成長。台達深耕電力電子領域將近50年，為全球眾多車廠提供高品質且完整的電動車電力電子產品組合。

這次合作將進一步鞏固GKN Automotive做為業界領先的全系統電動動力總成供應商的地位，同時提升台達在電動車領域中對驅動器及電力電子產品的設計、開發和供應的主導地位。

台達電表示，本次新合作將聚焦在兩組新的eDrive電力驅動整合系統系列產品的開發，可應用於多種不同扭力與功率等級的下一代電動車和混合動力車上，預計於三年內投入自小型房車到SUV等多種車型的生產，提供自2,000 Nm到3,800 Nm的多種扭力輸出，額定輸出功率在80 kW至155 kW之間。

此兩組新的三合一eDrive電力驅動系統系列產品將可覆蓋未來大部分的新能源車eDrive電力驅動系統市場，預計到2030年該市場的產值將超過120億英鎊。