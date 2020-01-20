調查：智慧型手機、周邊應用和配件等今年銷售1兆美元

隨著全面普及的行動網路和智慧型手機的多元化發展，智慧型手機已成為現代生活中不可或缺的一部份，勤業眾信聯合會計師事務所今（20）發布《全球行動性消費者調查》報告，分析智慧型手機的使用習慣及洞悉其所引發的市場效益。勤業眾信報告指出，智慧型手機、周邊應用和配件等，預計將於2020年達到近一兆美元的總銷售額。

根據《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，智慧型手機於2020年的銷售總額，料將達到4,840億美元，智慧型手機生態系商機總金額則將突破9,000億美元。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，根據《全球行動性消費者調查》報告指出，目前有近九成的成年人擁有智慧型手機，其中，會每天使用的智慧型手機即佔95%；而《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》也點出，至2023年，智慧型手機預計產生每年超過5千億美元的營收，帶來「新經濟」局面，接下來也將成為世界上最普及和最常用的消費電子設備。

智慧型手機的功能不僅於通訊、連線，可支持的設備不斷增加。例如，透過手機配備的智慧型喇叭和相機，即時同步處理智慧手錶上的資訊、記錄運動軌跡，掌握個人健康狀況。因具備可同時支援各項設備，陳明煇表示，無論是新的處理系統、運算設備或顯示器等，均有機會藉此機會快速發展，有益於使其成為未來的投資重點。此外，智慧型手機本身的市場已趨於穩定，根據Deloitte美國《連接與行動趨勢調查》報告（Connectivity and Mobile Trends survey），20%的美國消費者認為購買新手機過於昂貴、表示無法負擔新手機費用者占12%、尚有11%的受訪者表示仍在還清之前的購機費用。即便如此，67%的美國消費者仍表示，當5G可用時，有可能購買可兼容5G的智慧型手機。

勤業眾信進一步預測，「智慧型手機新經濟」的銷售將創造4,590億美元的收入，比前一年增加15%。其中，無線耳機和無線充電設備仍處於初期起步階段，未來有機會成為高度成長的重要發展項目。