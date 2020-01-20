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台積電首屆「前瞻佈局大賽」 元智大學隊伍獲首獎

2020-01-20 15:52經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電(2330)今(20)日宣布，首屆「前瞻佈局大賽」經過4個月的賽程，兩階段競賽，由元智大學組成的參賽隊伍自決賽中脫穎而出，拿下首獎，獲頒20 萬元獎金。

台積電為鼓勵在台灣的年輕學子進入先進製程布局領域，首度舉辦全國性的「前瞻佈局」校園競賽，獲得學界極大迴響，吸引大量年輕學子投身半導體產業，並提供推動未來IC創新的下一世代工程師及學者紮實的實務經驗。

首屆「前瞻佈局大賽」報名隊伍來自全台灣35 所大學，總計1,000 名同學與其150 位指導教授參與競賽。透過與雲端聯盟合作夥伴微軟Azure（Microsoft Azure）與Cadence 的合作，全長4 個月的賽程在台積電「虛擬設計環境」（Virtual Design Environment, VDE）上舉行，不受地域與學校設備的限制。

台積電也提供來自全國各地的參賽同學超過7 個小時的線上課程及為期12 週的雲端VDE 實作練習環境，且透過在北中南三地舉行的三場研習營，提供參賽者與業界專家面對面的機會，學習先進製程上的前瞻佈局技術與創新案例，使其知識與產業需求進一步接軌。

總計500 位參賽者組成250組隊伍在通過第一階段的雲端初賽之後，從中遴選出17組隊伍晉級決賽，並邀請晉級決賽的同學進入台積電位於新竹的研發中心集訓，最後在今年1 月15日進行決賽。

台積電技術發展副總經理侯永清博士表示，「台積公司十分高興看到本次前瞻佈局大賽參賽同學所展現的才華與熱情。透過先進製程與前瞻佈局的結合，為DTCO (Design & Technology Co-Optimization) 的創新奠定堅實的基礎。我們歡迎勇於創新的年輕人共同加入半導體產業，挑戰技術極限，和我們一起定義產業的發展，開創嶄新的未來」。

微軟Azure 企業副總裁Rani Borkar 表示，「微軟Azure攜手台積，不只打造這次競賽的雲端設計環境，更支援線上與線下的訓練課程與實作練習環境。藉由Azure 平台的高度彈性與可擴充性，我們即時地擴大雲端環境規模，全力支援來自台灣各地為數眾多的參賽同學，使其能自由登入及參與競賽。透過此次競賽，我們希望同學們不僅獲得寶貴的知識與經驗，更希望看見大家對於迷人的半導體領域燃起更高的熱情」。

Cadence 總裁Anirudh Devgan 表示，「Cadence 對於本次競賽的優勝隊伍致上最大的祝賀之意。眾多的參賽者在同一時間內利用Cadence 的晶片布局工具，及CloudBurst™平台環境，完成如此出色的前瞻佈局設計，是前所未有的經驗。Cadence 長期以來為台灣極具活力的IC 設計產業提供充沛支援，這次與台積電合作前瞻佈局大賽，再次體現了我們致力於孕育下一世代工程師的承諾」。

台積電雲端

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