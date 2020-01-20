英業達今年業內業外皆美 處分上海土地貢獻EPS 0.74元

英業達（2356）尾牙今（20）日登場，市場推估，英業達除本業NB、伺服器全面重回成長軌道外，業外處分上海土地可望貢獻每股盈餘（EPS）0.74元。

英業達為活化資產，上週公告處分位於上海市閔行區浦星公路699號之土地使用權及建物，土地總面積約21.2萬平方公尺，建物面積約19.52萬平方公尺。

上海廠土地交易總金額人民幣13.7億元，預計處分利益為人民幣10.23億元（新台幣約44億元），將於今年第2季入帳，市場人士推估，稅後貢獻每股盈餘約0.74元。

在本業方面，去年NB產業收到intel CPU缺貨影響，加上中美貿易戰干擾出貨，壓抑NB產業2019年成長。

展望今年，英業達總經理巫永財先前表示，從整體產業來看，PC產業就是持平，但ASP有增長，主要是高單價產品部分。

巫永財指出，從英業達本身來說，因為有新客戶、訂單進來，預期2020年PC業務仍能成長，全年出貨量將有高個位數至雙位數成長。

在伺服器部分，市場普遍預期2020年全球大型雲服務業者增建資料中心需求將回溫，加上CPU新平台亦將帶動換機潮，帶動全球伺服器出貨量重回正成長。英業達也可望跟隨產業趨勢向上，交出優於平均值的數字。