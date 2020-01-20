Check Point發布2020報告：企業對網路攻擊毫無抵抗力

全球網路安全解決方案廠Check Point旗下威脅情報部門Check Point Research，今（20）日發表「2020年網路安全報告」，Check Point情報長直言，2019年網路威脅情勢錯綜複雜，各個國家、犯罪組織和私人承包商都加速了網路軍備競賽，以驚人的速度提升各自戰力，這種局勢將延續到2020年。

然而情報長認為，即使企業配備最全面、最先進的安全產品，也無法完全消除攻擊風險。除了檢測和修復外，企業還需要主動規劃，提前阻止網路犯罪者發起攻擊，儘早檢測並自動攔截攻擊才可有效防止破壞。

綜觀2019年趨勢，Check Point報告顯示，過去六個月中，台灣企業平均每週受到1664次攻擊，遠高於全球平均的474次，主要攻擊向量和手段為「加密貨幣挖礦軟體」。此外，Check Point也發現「僵屍網路數量劇增」、「針對式勒索軟體攻勢兇猛」、「行動攻擊數量下降」、「Magecart攻擊盛行」，以及「雲端攻擊數量上升」等趨勢。

Check Point表示，儘管2019年加密貨幣價格下跌，加上Coinhive 3月停止營運，加密貨幣挖礦攻擊有所減少，但去年全球仍有38%的公司受到加密貨幣挖礦軟體攻擊，與2018年的37%相比微幅成長，主要原因在於使用加密貨幣挖礦軟體，對犯罪者而言仍然是一種低風險、高回報的活動，全球去年每周平均10.5%公司遭加密貨幣挖礦軟體攻擊，台灣比例卻達21.5%。

在數位轉型浪潮中，企業運用雲端服務成為趨勢，Check Point統計，目前超過90%的企業使用雲端服務。然而，Check Point同時發現，有67%的安全團隊抱怨他們缺乏雲端基礎裝置的可視性、安全性與合規性，2019年雲端攻擊和漏洞規模仍在持續成長，其中雲端資源配置錯誤仍然是助長雲端攻擊的罪魁禍首，現在更有越來越多的攻擊，直接以雲端服務提供者為目標。