成立數位發展部會 科技部統整國外經驗提供建議

總統蔡英文去年宣示將啟動組織再造，成立數位發展部會，相關計畫今年開始啟動。科技部長陳良基今指出，科技部會統整國外經驗、提供建議，協助新部會成立。

蔡總統去年12月參加未來科技展時指出，隨著5G跟物聯網時代來臨，數位科技正在改變大眾的生活，同時也在改變產業的生態，資訊、網路、傳播部門要有突破性的整合，才能因應數位時代。因此將會研議成立負責「資訊」、「資安」、「電信」、「網路」與「傳播」5大領域的數位發展部會。

科技部長今天上午舉行年終記者會，部長陳良基與政務次長許有進、謝達斌，以及常務次長鄒幼涵出席，除了分享並回顧過去一年科技部的成果與政策推動。

陳良基受訪時強調，如何因應數位革命帶動數位整合是世界各國重視的議題，因此時常針對這個議題與蔡總統討論。

陳良基說，作為科技幕僚的角色，科技部能做的是整理世界各國數位進展的狀況，提供總統做為決策時的參考，像是南韓近日通過「數據三法」的背景與影響、各國的科研現況，或是現在世界各大學引入大量數據，進而發生改變的情況。

在數位時代，陳良基強調，數據的價值越來越高，而且這些數據橫跨在不同的產業之中，而且不少數據內容與民眾生活息息相關，因此更需要跨部會整合，也需由專責部會負責。

陳良基表示，科技部會持續把這些資訊統整，提供給蔡總統，作為往後起動組織再造的建議。