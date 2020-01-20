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2020 車用面板 是各家廠商競逐的重要利基市場

2020-01-20 12:37經濟日報 記者張義宮／即時報導

近年來OLED 面板受到全球智慧手機、車用、電視及穿戴裝置品牌廠的青睞，導致商業上的需求量也不斷成長。在不同尺寸對應的應用領域下，各業者今年初紛紛推出嶄新型態的產品。LGD 在今年CES 展示48 吋下展型可捲式OLED 電視，在飯店應用市場展示出八 片55 吋OLED 組成波浪型藝術牆，及二 片12.3 吋組成的車用資訊顯示器。

光電協進會產業分析師林政賢表示，2020 在車用面板是各家廠商競逐的重要利基市場，Porsche 開響第一槍，去年在電動跑車Taycan車款導入第一台16.8 吋曲面OLED 儀表顯示器，後續凱迪拉克第四 代Escalade、特斯拉model X 及Audi A8 都預計在下半年計畫導入。

林政賢進一步指出，汽車產業是一個非常封閉的環境，國際車廠並不會將產品Cost Down 視為重要的任務，因為汽車是與生命財產有關的產業，產品設計的不良或可靠性的缺陷將會造成車廠巨大的賠償，因此車廠不會輕易的去更換供應商，因此車用OLED 市場將可望長期挹注面板廠商獲利。

隨著屏下指紋辨識觸控功能搭配OLED 面板的需求強烈，以及全球五 大智慧手機品牌大廠陸續導入高階手機。

OLED 手機面板出貨量的大幅增長，也壓縮LCD面板出貨比重，再加上廠商在OLED 技術持續進行優化，生產成本大幅度下降。依目前5.75 吋 OLED 面板成本與6 吋LCD 面板相比下，成本價格已降至約當 LCD的水準，約15至18美元左右。

林政賢表示，去年底Panasonic 震撼發佈旗下「Panasonic Liquid Crystal Display（PLD）」於2021 年停止LCD 面板的生產業務，配合面板市場需求進行轉換，投入OLED 新產品。並進一步表示2019 年智慧型手機使用OLED 面板的機型滲透率達到60%，反觀LCD 面板的機型滲透率剩下40%，未來OLED 面板繼續大量供貨下，成本持續下探。2020 年將會逐漸取代 LCD手機面板成為新一代主流顯示技術。

車用面板OLED智慧手機

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