群聯董座潘健成：下個20年研發人才是營運關鍵

快閃記憶體控制晶片廠商群聯（8299）群聯董事長潘健成近日在旺年會上表示，群聯將邁入下一個20年，潘健成認為，群聯的未來營運表現如何，和大量的研發人才是最重要的關鍵。

群聯電子今年尾牙主題為「群起壯志 聯霸蒼穹」，共有超過 1800 位員工參與，包括日本鎧俠 KIOXIA (前東芝記憶體)、美光、威騰 (Western Digital)、SK 海力士、長江存儲等 NAND Flash 原廠均出席參與。

群聯董事長潘健成表示，去年雖然大環境不佳，但在各部門及同仁們共同努力下，交出一張漂亮的成績單，而今年，群聯已要邁入第二個20年，且群聯的五廠也將於今年三月開始動工，預計完工後，將大幅度增加研發人員，新廠也將提升未來營運所需相關資源，包含高階 NAND 儲存應用市場所需的長期供貨物料等。

潘健成強調，群聯的下一個20年若要持續成長，除了持續投資研發外，大量的研發人才將是最重要的關鍵，歡迎公同仁持續推薦熟識的優秀工程師，繼續壯大群聯的研發能量，提升公司競爭力。

群聯的五期廠房大樓興建案，將投入超過新台幣13億元，擴建超過1.3萬坪，作為產品技術研發使用，持續加碼投資台灣，佈局扎根，預計今年3月1日開始施工，並待明年底前取得使用執照後，正式啟用。

潘健成日前也表示，群聯決定擴建五廠、持續加碼投資台灣，除代表對未來幾年快閃記憶體儲存產業發展正面樂觀，也是對台灣投資條件及人才環境的肯定，更代表群聯扎根台灣，放眼全球的永續經營佈局。