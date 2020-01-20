聯強總裁喊話：2020年有十足的信心 將有驚艷的表現

聯強（2347）2019年受中美貿易戰衝擊，影響業績表現，日前年終晚會時，集團總裁杜書伍喊話，2019年是聯強加大力度推動「精實」的一年，儘管集團合併營收成立30年來首見雙位數大幅衰退，但獲利卻呈現反差式的成長，成績是聯強「精實」成果的初展現，「展望2020年，在營運系統與運作組織皆已齊備的狀態下，有十足的信心將有令人驚艷的表現！」

杜書伍指出，聯強身為通路服務商，每年除了投資7億元於營運系統開發與建制，以在競爭激烈的市場中持續強化實力；同時，亦啟動通路精耕策略，藉由銷售服務、技術服務與運籌服務三足鼎立，全力拓展通路服務市場，2018年已成為全球第二大資通訊元件通路商，今年將以「精實」與「敏捷」兩個經營主軸，搶攻電競、商用、技術服務、門號召募與運籌服務等商機。