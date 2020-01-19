親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G首波競標戰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

徐旭東：遠百邁向百貨5G時代第一步 感覺「好得很」

2020-01-19 13:06經濟日報 記者陳書璿／即時報導

遠百（2903）於今（19）日全新第五代店正式開幕，董事長徐旭東親自主持，他認為全球零售業雖面臨競爭，但台灣經濟前景展望樂觀，尤其是A13蘋果直營店選擇在這邊設點，認為這邊是信義區最好的點，試營運期間業績也優於美國蘋果。他也說，旗下遠傳（4904）前幾天剛拿到執照，正式迎接5G 時代，也是遠百邁向百貨 5G 時代第一步，對這家店的感覺「好得很」。

徐旭東表示，當初為了蘋果大客戶，遠百A13的設計也由平整升高。A13營業面積達1萬3千坪，有地下4層，地上14層，外牆每一面都不是平整的，科技感十足的A13由建築大師姚仁喜設計。

他說，遠百首度插旗全世界百貨密度最高的信義商圈，但這個點很突出，遠東集團全部零售有52個點，但在信義區的零售業是世界上排名很高的，在努力了15年後，終於催生出A13。

徐旭東進一步解釋，這個點是信義區最早能夠買到的一塊地，當初信義區最早的開發，他當初挑一挑，就選擇這邊。現在來看，這邊位置選得不錯。也因為這塊地是20年前買的，成本較低，因此，整個A13的成本最主要還是在主建物的部分。

徐旭東也表示，「希望外界給我們一點時間，試營運到開幕期間，還有許多細節調整中，這段期間服務不夠好會改進」。

而遠百總經理更是在致詞時喜極而泣，由於花了很大的功夫，「終於開幕了」，很開心看到 50 多歲的遠百能夠煥然一新，因此將「煥然一心」當成規劃的主題，同時，開心看到「試營運階段業績還不錯」。

試營運期間創下佳績，創台灣百貨試營運期間，三大百萬紀錄，除突破百萬人次，更創下台灣百貨開幕期間進店人次紀錄，在網路上引起廣大迴響，已創造300萬以上瀏覽人次的網路聲量，還有大稻埕特色老街，彷彿穿越時空的設計風格，已超過百萬人次拍照上傳的紀錄。

遠東集團董事長徐旭東 （聯合報系資料庫）
遠東集團董事長徐旭東 （聯合報系資料庫）
分享

遠百徐旭東

延伸閱讀

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬...

遠百信義A13 19日開張

標金創天價 徐旭東：參照美國設5G基金

5G標金肥國庫 業者：不利消費者

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

分析師示警：5G題材過熱 恐害了蘋果

2020-01-19 00:44

鴻海嘉年華 規模衝3.5萬人

2020-01-19 00:32

中華電秀5G 力推創新服務

2020-01-19 00:24

中華電5G助陣…演唱會異地共演 驚艷觀眾

2020-01-19 00:23

神準切入邊緣運算 添動能

2020-01-19 00:22

廣達林百里宣示 攻5G+AI大匯流

2020-01-19 00:02

林百里…要拚到80歲才退休

2020-01-19 00:01

財經觀點／防AI失控 降低演算法應用風險

2020-01-18 23:25

看好5G未來 林百里：「AI時代太好玩，再拚10年才退休」

2020-01-18 16:31

封關收黑 台股2019風光滿面

2020-01-01 00:58

產業脈動／台灣眼科醫材 市占有藍天

2019-12-28 13:58

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33
看更多

熱門文章

廣達董座林百里：AI實在太好玩了 要做到80歲才退休

2020-01-18 16:33

新光金尾牙席開900桌 摸彩總獎額達2000萬元

2020-01-18 18:34

保險法80年來大翻修 擬延長契撤期

2020-01-18 23:31

裕隆集團第三場尾牙 嚴陳莉蓮：要勇敢創新與變革

2020-01-18 21:44

看好5G未來 林百里：「AI時代太好玩，再拚10年才退休」

2020-01-18 16:31

新台幣強升年終獎金效應 美元保單買氣看旺

2020-01-19 11:04

鴻海嘉年華 規模衝3.5萬人

2020-01-19 00:32

保險法翻修 擬延長契約撤銷期

2020-01-19 00:16

中火新建燃氣機組 周一環評闖關

2020-01-19 00:20

分析師示警：5G題材過熱 恐害了蘋果

2020-01-19 00:44

廣達林百里宣示 攻5G+AI大匯流

2020-01-19 00:02

匯市將放大假 台幣22日走向…三關鍵

2020-01-19 00:33

桃園「催生」有功 出生率冠六都

2020-01-19 00:18

中華電秀5G 力推創新服務

2020-01-19 00:24

遠百信義A13 19日開張

2020-01-19 00:30

兆豐銀尾牙 張兆順騎Gogoro入場、總獎金1400萬元

2020-01-19 12:58

新東陽清水服務區JAPAN SKY DINE日本美食天堂 開幕

2020-01-18 14:17

中華電5G助陣…演唱會異地共演 驚艷觀眾

2020-01-19 00:23

拚綠能發電 崑鼎青埔機廠太陽能電廠年中商轉

2020-01-19 10:38

健身熱…室內器材產值創高 去年前九月衝193億

2020-01-18 23:40

匯市最前線／台幣估29.9~30.1元封關

2020-01-18 23:51

中油僱員甄試進入第二試 逾千人搶鐵飯碗

2020-01-18 19:34

迎春節採購潮 遠東SOGO「九州宮崎市集」開幕

2020-01-18 18:50

麗寶Outlet二期開幕 盧秀燕：白天逛麗寶、晚上逛燈會

2020-01-18 18:01

神準切入邊緣運算 添動能

2020-01-19 00:22

永冠投資台中廠 增至50億

2020-01-19 00:06

新光金旺年會 獎金2,000萬

2020-01-19 00:16

4舊燃煤機組轉備用 中市府：汰舊換新是唯一選項

2020-01-19 00:29

少子化危機 衝擊內需消費

2020-01-19 00:17

林百里…要拚到80歲才退休

2020-01-19 00:01

美伊衝突原油期貨波動 專家：投資人搶短好時點

2020-01-19 10:06

中火燃氣機組 20日環評闖關

2020-01-19 00:31

徐旭東：遠百邁向百貨5G時代第一步 感覺「好得很」

2020-01-19 13:06

太陽能市場交易清淡 市調：農曆年後可望升溫

2020-01-18 18:01

宏達電攜手設計師江奕勳 登巴黎時裝周

2020-01-18 15:37

財經觀點／防AI失控 降低演算法應用風險

2020-01-18 23:25

育齡婦女減 新生兒恐下滑

2020-01-19 00:17

去年經濟成長概估 受矚目

2020-01-19 00:31

兆豐金控尾牙科技風 送出汽車、獎金等1400萬元

2020-01-19 13:42

產業追蹤／台灣文化商機 影響亞洲

2020-01-19 00:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top