徐旭東：遠百邁向百貨5G時代第一步 感覺「好得很」

遠百（2903）於今（19）日全新第五代店正式開幕，董事長徐旭東親自主持，他認為全球零售業雖面臨競爭，但台灣經濟前景展望樂觀，尤其是A13蘋果直營店選擇在這邊設點，認為這邊是信義區最好的點，試營運期間業績也優於美國蘋果。他也說，旗下遠傳（4904）前幾天剛拿到執照，正式迎接5G 時代，也是遠百邁向百貨 5G 時代第一步，對這家店的感覺「好得很」。

徐旭東表示，當初為了蘋果大客戶，遠百A13的設計也由平整升高。A13營業面積達1萬3千坪，有地下4層，地上14層，外牆每一面都不是平整的，科技感十足的A13由建築大師姚仁喜設計。

他說，遠百首度插旗全世界百貨密度最高的信義商圈，但這個點很突出，遠東集團全部零售有52個點，但在信義區的零售業是世界上排名很高的，在努力了15年後，終於催生出A13。

徐旭東進一步解釋，這個點是信義區最早能夠買到的一塊地，當初信義區最早的開發，他當初挑一挑，就選擇這邊。現在來看，這邊位置選得不錯。也因為這塊地是20年前買的，成本較低，因此，整個A13的成本最主要還是在主建物的部分。

徐旭東也表示，「希望外界給我們一點時間，試營運到開幕期間，還有許多細節調整中，這段期間服務不夠好會改進」。

而遠百總經理更是在致詞時喜極而泣，由於花了很大的功夫，「終於開幕了」，很開心看到 50 多歲的遠百能夠煥然一新，因此將「煥然一心」當成規劃的主題，同時，開心看到「試營運階段業績還不錯」。