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廣達集團董事長林百里 以數位國家轉型為主題發表演說

2020-01-18 11:31攝影中心 記者曾吉松／即時報導

數位國家論壇「世界之星－數位創新事業決選」上午舉行，廣達集團董事長林百里應邀發表演說，主題為「台灣的數位國家轉型策略」，聚焦 AIoT、5G、區塊鏈量子電腦時代，台灣未來20年的世界布局與產業發展策略。

廣達集團董事長林百里應邀發表演說。記者曾吉松／攝影
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廣達集團董事長林百里應邀發表演說。記者曾吉松／攝影
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廣達集團董事長林百里應邀發表演說。記者曾吉松／攝影
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廣達集團董事長林百里應邀發表演說。記者曾吉松／攝影
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林百里區塊鏈量子電腦

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