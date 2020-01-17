OVO提新年四趨勢 OTT給消費者更多選擇

農曆新年快到了，電視盒品牌業者OVO也成為台北年貨大街一員，首賣卡拉OK特惠組66折，搭配YouTube免費唱到飽，另有多項電視盒及影音套餐優惠。OVO提出2020年OTT四大趨勢，包括OTT多重訂閱成常態、OTT電視化加速、頻道自由選興起，以及電視個人化將帶動聯網電視廣告開始發展。

OVO創辦人吳有順預測2020年OTT四大趨勢如下：

1. OTT多重訂閱成常態，整合套餐受歡迎。根據華爾街日報調查，近七成美國人訂閱OTT服務平均達3.6個。最新出爐的AppAnnie 《2020行動市場報告》也指出，近25%的Netflix iPhone用戶同時也使用Disney+觀看影片，顯示消費者願意為多種服務付費。台灣除了中華電信推出MOD+Netflix的方案外，OVO也推出整合friDay影音與四季線上頻道，以及整合愛奇藝與四季線上頻道的超級VIP電視盒0元等方案。今年可預見市場上將會有更多整合方案推出，平均訂閱金額可望提升至NCC統計有線電視收視費的517元水準。

2. OTT電視化加速，結合多元裝置。根據資策會MIC數據，最常用電視機觀看OTT影音比率，2019較前年成長260%。Netflix 表示全球70%的觀看時間發生在電視上，遠超手機或電腦。KKTV、myVideo、friDay影音等業者，紛紛與電視機上盒夥伴合作。而OTT內容也將結合更多裝置，遠傳愛講智慧音箱能聲控OVO電視盒觀看OTT；OVO日前發表的無框電視，直接植入OTT電視平台，讓智慧投影機也能觀看OTT內容。

3. 頻道自由選興起，觀眾權力加大。去年MOD推出頻道自由選備受關注，OVO也推出頻道自由選，以開放的OTT架構讓費用低至99元、每月任選50台，可每天更換頻道組合，大幅解放觀眾自主選擇的權力。今年預料頻道自由選將快速成長，也預期會有更多頻道加入自由選方案中。

4. 電視個人化成趨勢，聯網電視廣告起步走。Apple TV 升級成多用戶系統，在電視上實現個人化的內容推薦與數位廣告將不再是空想。OVO去年率先全球發表的多用戶AI系統，同樣鎖定個人化趨勢。傳統電視廣告聲光效果好、宣傳力道強，數位廣告可個人化行銷、宣傳精準度高，兼具兩者優勢的聯網電視CTV廣告 (Connected TV)，美國市場規模已達69億美元，大陸也突破100億人民幣，預計台灣將於2020年開始發展。