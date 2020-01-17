羨慕！和碩員工去年年薪平均20個月 尾牙最大獎送特斯拉

和碩尾牙今日登場。圖為2018尾牙和碩董事長童子賢（中）逐桌敬酒資料照片。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

和碩去年繳出不俗成績，執行長廖賜政透露，去年整年度和碩員工收入平均20個月薪水，這包含基本薪資、三節獎金、績效獎金及年終，且幅度超過去年，同時，廖賜政也打包票，今年加薪幅度將優於去年。

和碩尾牙今（17）晚登場，針對年終獎金，廖賜政透露，去年整年度和碩員工收入平均20個月薪水，這包含基本薪資、三節獎金、績效獎金及年終，幅度超過去年。他也打包票，今年加薪幅度一定比往年好。

2019和碩集團團圓日主題為「齊聚眾心、開拓新局」，在南港展覽館席開803桌，比去年增加逾50桌，員工參與人數高達8千多人。

在員工最關心的抽獎部分，去年大獎為NISSAN KICKS汽車一台，價值80萬元。今年頭獎依然為汽車，但檔次再度提升，變為價值百萬元的特斯拉model 3。

和碩去年總獎金不含現金獎約3千多萬，而和碩維持近年現金獎大放送，每名員工發1.2萬元紅包，以和碩去年參與的員工7,500名計算，光是現金獎就砸下9千萬元，加上其他抽獎部分，總獎金超過1億元。

童子賢今日致詞開玩笑說，大家（員工）除了可以期待抽到特斯拉大獎外，沒抽中的同仁，今年現金獎會不會有改變？這也引起台下8千名員工大聲回應「會！」言下之意，似乎暗示今年現金獎1.2萬元紅包將再度加碼。