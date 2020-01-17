和碩今年營收、獲利看增 資本支出創「另一波高峰」

和碩（4938）尾牙今（17）日登場，展望今年營運，執行長廖賜政指出，今年有新機會陸續出來，包含運算（PC）業務、通訊業務及消費性電子都有機會優於去年，樂觀期待2020年營收、獲利交出優於去年的水準。同時，因應海內外擴產計畫，和碩預估今年資本支出將高於去年，廖賜政強調「會是另一波高峰！」

回顧去年，和碩董事長童子賢指出，去年第四季獲利不能透露，但去年前三季EPS 4.25元，已經追平2018年全年獲利，而第四季營收突破四千億，也是去年全年單季高峰。

廖賜政補充，2019是和碩創新的一年，全年營收達到1.3兆元，公司已經連續六年破兆，並連兩年創新高。期望今年和碩能秉持去年成功的經驗繼續成長，交出一個美好的成果。

展望今年營運，廖賜政認為，今年有新機會陸續出來，但唯一的變數就是英特爾CPU缺到年底，這對業界很大衝擊，可能影響到和碩運算業務，但其他像通訊業務及消費性電子都會持續成長。

廖賜政說，5G時代的來臨，對產業界是個很大的變化，每一個品牌廠都在衝刺產品，而和碩也不落人後，5G應用在公司三大業務都有涉略。

因應台灣、東南亞擴產計畫，和碩去年資本支出略低於1.5億美金。而今年和碩在三大業務都會投資，包含設備購買及廠房擴建費用。廖賜政強調，「今年和碩投資很大，會是另一波高峰！」