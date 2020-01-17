超羨慕！和碩員工平均年終 不下於20個月

和碩尾牙，董事長童子賢（左）、總經理廖賜政（右）出席。記者曾吉松／攝影 曾吉松 分享 facebook

和碩尾牙今（17）日登場，面對媒體詢問今年如何犒賞員工，和碩董事長童子賢表示，今年全年年終獎金，包含基本薪水、端午中秋獎金、績效獎金等等，員工平均年終不下於20個月，比去年好！

2019和碩集團團圓日今晚登場，主題為「齊聚眾心、開拓新局」，在南港展覽館席開803桌，比前一年增加逾50桌，員工參與人數高達8千多人。

和碩去年第四季營收4,179.06億元，季增17.7%。和碩表示，第四季表現符合預期；累計和碩去年全年營收達1兆3,662億元，在iPhone 11出貨優於預期下，年營收順利成長，較2018年增加2%。也在去年營收繳出亮眼成績單下，和碩大手筆回饋員工，尾牙最大獎是價值百萬的美系房車。