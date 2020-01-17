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群聯砸近14億元 興建新廠房

2020-01-17 14:48經濟日報 記者鐘惠玲/台北即時報導

NAND Flash控制晶片模組廠群聯（8299）於今日宣布，該公司董事會通過興建五期廠房大樓案，新增建坪超過1.3萬坪，將為此砸下將近14億元。

群聯自2007年起逐步購入苗栗竹南土地，以供企業營運總部及研發中心使用，至今累計土地已超過1.5萬坪，興建及使用建坪近2萬坪，雇用員工將近2,000人，其中七成為研發人員，每年的研發費用占營業費用比率近80％。

群聯控制晶片模組廠

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