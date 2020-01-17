回應丈夫偷吃傳聞 陳瑞聰妻大氣回應：選擇放下

電腦代工大廠仁寶副董陳瑞聰去年12月遭週刊爆出偷吃陳姓美容師，並同遊日本5天4夜。報系資料照 分享 facebook

以往給人愛妻形象的電腦代工大廠仁寶副董陳瑞聰，不久前遭週刊捕捉到和小他27歲的陳姓SPA美容師同遊日本5天4夜，且同住在高級旅館中，返台時甚至一前一後入鏡，而陳瑞聰妻子李敏芳還勾著丈夫手臂開心接機，事後面對週刊後續追問下，陳瑞聰沒有多談，不過昨晚（16日）李敏芳出席尾牙時則回應媒體，表示選擇放下這件事。

去年有週刊揭露陳瑞聰與陳姓美容師一同出沒在松山機場，搭乘商務艙前往日本，兩人從東北宮城縣轉至東京，總共在日本待了5天4夜，而入住3天的旅館房型一晚要價7萬日幣（約新台幣19,516元），有獨立露天泡湯池，後續則來到東京入住一晚要價日幣12萬元（約新台幣33,456元）起跳的東京安縵（Aman Tokyo）飯店。

陳姓美容師友人轉述，表示陳姓美容師到飯店後還在臉書發文，說自己是與重要的人度過最幸福的時刻，而她過去也曾多次在臉書表達心情，表示「人生，很多機會可遇不可求」、「在還可以愛的時候請好好珍惜」、「既然碰上了，何不及時把握？」，而她更曾向友人透露男友的老婆以前是秘書，後來至高中當老師，育有3個小孩，並說自己和男友會在台灣裝不熟，但會常出國約會。

另外，週刊也揭露陳瑞聰在3年前到陳姓美容師店裡做臉而認識她，因她不會吵鬧，也不會吵著要名牌，所以喜歡找她吃飯和出國。而兩人從日本返台後，陳瑞聰與陳女一前一後入境，來接機的李敏芳還開心地勾著丈夫的手，顯然對此事完全不知情。

而此緋聞遭週刊爆出後，陳瑞聰表示現在不方便多談，陳女則是強調2人並無關係，不過原本外界猜測不會與陳瑞聰出席仁寶尾牙的李敏芳，卻在昨日意外現身，根據「三立新聞網」報導，當媒體詢問李敏芳丈夫偷吃傳聞時，她心情平復地回應「我選擇放下，過去就過去了，不然怎麼辦，這也是給我的警惕」，甚至反問記者「有沒有人提供資金讓你們拍」，而她也與陳瑞聰依舊公開手牽手敬酒，展現正宮的大氣和肚量。