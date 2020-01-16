台灣人真的很愛看新聞，65%觀眾不滿重播率太高

台灣媒體觀察教育基金會發布「2019閱聽人電視使用行為及滿意度調查報告結果」。研究結果顯示，逾六成（61.1%）的民眾最愛收看的台灣電視節目類型是「新聞與氣象」。近六成（59.6%）民眾偏好看台灣節目。

不過，在各收視平台中，以近年興起的網路影音平台獲得最高的滿意度（86%），有線電視台最受消費者詬病的，就是「重播率」太高，有25.9%受訪者自認習慣收看有線電視，但對重播率高度不滿，有65.5%受訪者對此相當詬病，相對的也有30%受訪者對費用不滿。

媒觀首次針對「收視行為」與「收視平台與頻道內容的滿意度」兩個面向，進行全國性調查研究。研究發現，對於台灣的電視節目類型，有61.1%的觀眾偏好收看新聞與氣象節目；觀眾偏好收看的外國節目類型以電影為主（46.7%）。

在台灣與外國節目的收視比重上，近六成（59.6%）民眾主要仍是收看台灣的電視節目。年長者「只看台灣節目」的比率最高，佔60歲以上者的30.5%。

有超過半數的民眾滿意台灣的電視節目（54.3%），但相對只有2.2%的民眾不滿意外國節目，對台灣節目不滿意的比率，則將近三成（29.9%）。

在多螢觀賞節目的時代，多數人仍會透過電視機收看節目（92.2%）。在收視平台上，透過有線電視收看節目的比率依舊最高（57.9%）。不過相對來說，近年興起的網路影音平台則獲得使用者最高的滿意度（86%）。研究結果也呈現，隨年齡愈高，透過傳統的「無線電視」、「有線電視」收看電視節目的比率愈高；年齡愈低，透過「網路影音平臺」收看節目的比率則愈高。