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鴻海擬攜手飛雅特克萊斯勒 合資設新公司布局電動車

2020-01-16 20:51經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

全球製造大廠鴻海（2317）今（16）日公告，公司擬與飛雅特克萊斯勒汽車公司（BIT:FCA）簽訂合作框架協議，預計合資設立新公司一同步局電動車。目前處於獨家議約權及保密義務。至於簽約細節與合資細節與金額等，鴻海指出，尚未簽約，待簽約後補充公告。

依據協議，鴻海集團將與飛雅特克萊斯勒協議設立子公司，是雙方分別持股50％的合資企業，用於開發及生產純電動汽車，及經營車聯網業務，其中鴻海本身對此子公司之直接持股將不超過40%。

另外雙方設立共同辦公室以執行合作內容，鴻海看好，結合雙方創新力量，研發及製造新世代純電動汽車，以提升產業優勢，擬透過合資公司為未來帶來更多效益。

鴻海克萊斯勒電動汽車

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