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中華電取得5G最大頻寬 金額合計達462.93億

2020-01-16 17:57經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

中華電（2412）參與擦頻譜競標，在第一階段的數量競價，歷經27個競價日261回...
中華電（2412）參與擦頻譜競標，在第一階段的數量競價，歷經27個競價日261回合，取得發展5G的最佳頻譜組合，也是唯一取得690MHz最大頻寬的業者。 圖／中華電信提供
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中華電（2412）參與擦頻譜競標，在第一階段的數量競價，歷經27個競價日261回合，取得發展5G的最佳頻譜組合，也是唯一取得690MHz最大頻寬的業者，包含3.5GHz頻段90MHz及28GHz頻段600MHz頻寬，執照期限至民國2040年12月31日止，為未來二十年發展行動寬頻業務的重要資源。

中華電表示，將在既有4G網路及頻率的優勢基礎上，積極展開5G網路建設，發揮最大頻寬的效益，奠定行動寬頻服務發展的長期優勢，提供更優質的行動寬頻服務，嘉惠消費大眾及企業客戶。

中華電董事長謝繼茂表示，「5G是影響未來十年電信事業競爭力的關鍵，中華電信本次取得之3.5GHz及28GHz皆為國際最主流的5G頻譜，公司將秉持《永遠走在最前面》的企業理念，積極投入5G網路建設，規劃於今（109）年第三季開臺提供服務，以建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路為目標，鞏固市場地位、提升客戶體驗、創新應用服務、鏈結垂直場域，引領台灣進入5G新時代」。

關於各界關心的5G費率及應用服務，總經理郭水義表示，「5G各項應用服務的提供將以滿足客戶的需求、為客戶創造價值為依歸，中華電信將積極投入網路建設，並提供多元應用服務及多元費率選擇。在5G時代，中華電信期盼與產業攜手合作，掌握5G契機，共同把餅做大，各行各業的成功就是電信業的成功」。

國家通訊傳播委員會這次採「先標數量、再標位置」兩階段競價，中華電指出，將遵循行動寬頻業務管理規則相關規定，參與第二階段的位置競價，取得合適的頻率位置，並積極辦理後續的法定申請程序，儘快取得特許執照並提供服務，領航5G新時代。

5G首波頻譜競標今日結束，總得標金額1,380.81億元，最熱門的3.5GHz每單位頻譜暫時得標金50.75億元；中華電信以456.75億元標下3.5GHz的90MHz頻寬，以6.18億元標下28GHz的600MHz頻寬。

5G中華電信4G

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